Осасуна - Малага 22 Ноября прямая трансляция
Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 23576
22 Ноября 2026 года в 20:30 (+03:00). Испания — Ла Лига, 13-й тур
Стартовый состав
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Составы команд
Осасуна
Памплона
Малага
Малага
|1
|вр
|Серхио Эррера
|19
|зщ
|Валентин Розье
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|22
|зщ
|Флавьен Бойомо
|15
|зщ
|Диего Рико
|14
|пз
|Рубен Гарсия
|16
|пз
|Мой Гомес
|7
|пз
|Хон Монкайола
|6
|пз
|Лукас Торро
|18
|нп
|Рауль Моро
|17
|нп
|Анте Будимир
|1
|вр
|Альфонсо Эрреро
|15
|зщ
|Анхель Ресио
|20
|зщ
|Фернандо Калеро
|3
|зщ
|Карлос Пуга
|12
|зщ
|Хосе Салинас
|22
|пз
|Даниэль Лоренсо
|18
|пз
|Пабло Мартинес
|11
|нп
|Хоакин Муньос
|21
|нп
|Адриан Ниньо
|10
|нп
|Давид Ларрубия
|8
|нп
|Карлос Дотор
Главные тренеры
|Хагоба Аррасате
|Хуан Фунес
История личных встреч
|11.03.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 29-й тур
|1 : 2
|03.11.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 12-й тур
|2 : 1
|27.01.2017
|Испания - Примера
|20-й тур
|1 : 1
|19.08.2016
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 1
|10.03.2014
|Испания - Примера
|27-й тур
|0 : 2
|17.12.2013
|Кубок Испании
|1/16 финала. 2-й матч
|1 : 1
|09.12.2013
|Кубок Испании
|1/16 финала. 1-й матч
|3 : 3
|05.10.2013
|Испания - Примера
|8-й тур
|0 : 1
|14.04.2013
|Испания - Примера
|31-й тур
|1 : 0
|17.11.2012
|Испания - Примера
|12-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|12
|33
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|12
|30
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|12
|28
| 4
Лига чемпионов
|Бетис
|12
|26
| 5
Лига Европы
|Реал Сосьедад
|12
|22
| 6
Лига конференций
|Севилья
|12
|18
|7
|Атлетик Б
|11
|16
|8
|Депортиво
|12
|15
|9
|Вильярреал
|12
|15
|10
|Расинг
|12
|14
|11
|Сельта
|12
|13
|12
|Алавес
|12
|13
|13
|Райо Вальекано
|11
|12
|14
|Осасуна
|12
|12
|15
|Эспаньол
|12
|12
|16
|Хетафе
|12
|12
|17
|Леванте
|12
|11
| 18
Зона вылета
|Эльче
|12
|10
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|12
|9
| 20
Зона вылета
|Малага
|12
|5
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