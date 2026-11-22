Расинг - Реал Сосьедад 22 ноября обзор матча Дата публикации: 22-11-2026 Расинг 3 : 2 Реал Сосьедад События матча Расинг - Реал Сосьедад 6' ⚽ Яссир Забири (1 - 0) 8' ⚽ Яссир Забири (2 - 0) 45+1' ⚽ Микель Оярсабаль (2 - 1) 60' ⚽ Гонсалу Гедеш (2 - 2) 66' Алекс Ремиро 68' ⚽ Серхио Каналес (3 - 2) Пенальти 68' ⇄ Такэфуса Кубо / Карлос Солер 68' ⇄ Джон Арамбуру / Эктор Фор 74' Икер Луке 76' ⇄ Пабло Гарсия / Серхио Каналес 78' ⇄ Арсен Захарян / Орри Оускарссон 80' Мамаду Сарр 86' ⇄ Айен Муньос / Серхио Гомес 86' ⇄ Беньят Турриентес / Джон Горрочетаги 86' ⇄ Андре Алмейда / Яссир Забири 90+1' Иньиго Висенте 90+1' ⇄ Факундо Гонсалес / Иньиго Висенте Составы команд Расинг Сантандер Реал Сосьедад Сан-Себастьян 13 вр Хулен Ахирресабала 5 зщ Пабло Рамон 22 зщ Педро Фелипе 24 зщ Жануэль Белосьян 17 зщ Хорхе Салинас 23 пз Иван Мартин 18 пз Маттео Прати 20 пз Серхио Каналес 76' 10 пз Иньиго Висенте 90+2' 19 нп Икер Луке 21 нп Яссир Забири 86' 15 пз Пабло Гарсия 76' 8 пз Андре Алмейда 86' 16 зщ Факундо Гонсалес 90+2' 1 вр Алекс Ремиро 5 зщ Игор Субельдия 17 зщ Серхио Гомес 86' 22 зщ Эктор Форт 68' 19 зщ Мамаду Сарр 24 пз Лука Сучич 18 пз Карлос Солер 68' 4 пз Хон Горрочатеги 86' 11 нп Гонсалу Гедеш 10 нп Микель Оярсабаль 9 нп Орри Оускарссон 78' 2 зщ Хон Арамбуру 68' 14 пз Такэфуса Кубо 68' 23 пз Арсен Захарян 78' 3 зщ Айен Муньос 86' 8 пз Беньят Туррьентес 86' Запасные 1 вр Симон Эрикссон 3 зщ Аарон Мартин 4 зщ Ману 6 пз Иньиго Сайнс Маса Серна 7 нп Георгий Гулиашвили 9 нп Хуан Карлос Арана 12 нп Асьер Вильялибре 33 Jorge Castellanos 13 вр Унай Марреро Ларраньяга 32 вр Айтор Фрага 6 зщ Хон Мартин 16 зщ Хон Пачеко 15 пз Пабло Марин 28 пз Алекс Лебарбье 12 нп Джоб Очиенг Главные тренеры Хосе Альберто Лопес Пеллегрино Матараццо Голы Яссир Забири Икер Луке 1:0 6' Яссир Забири 2:0 8' Микель Оярсабаль Серхио Гомес 2:1 45+1' Гонсалу Гедеш Хон Горрочатеги 2:2 60' Серхио Каналес 3:2 68' Наказания Алекс Ремиро 66' Икер Луке 74' Мамаду Сарр 80' Иньиго Висенте 90+1'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Расинг - Реал Сосьедад, который состоялся 22 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 13-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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