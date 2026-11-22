Расинг - Реал Сосьедад 22 ноября обзор матча
Дата публикации: 22-11-2026
Расинг
3 : 2
Реал Сосьедад
События матча Расинг - Реал Сосьедад
6'
⚽
Яссир Забири (1 - 0)
8'
⚽
Яссир Забири (2 - 0)
45+1'
⚽
Микель Оярсабаль (2 - 1)
60'
⚽
Гонсалу Гедеш (2 - 2)
66'
Алекс Ремиро
68'
⚽
Серхио Каналес (3 - 2)Пенальти
68'
⇄
Такэфуса Кубо / Карлос Солер
68'
⇄
Джон Арамбуру / Эктор Фор
74'
Икер Луке
76'
⇄
Пабло Гарсия / Серхио Каналес
78'
⇄
Арсен Захарян / Орри Оускарссон
80'
Мамаду Сарр
86'
⇄
Айен Муньос / Серхио Гомес
86'
⇄
Беньят Турриентес / Джон Горрочетаги
86'
⇄
Андре Алмейда / Яссир Забири
90+1'
Иньиго Висенте
90+1'
⇄
Факундо Гонсалес / Иньиго Висенте
Составы команд
Расинг
Сантандер
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
|13
|вр
|Хулен Ахирресабала
|5
|зщ
|Пабло Рамон
|22
|зщ
|Педро Фелипе
|24
|зщ
|Жануэль Белосьян
|17
|зщ
|Хорхе Салинас
|23
|пз
|Иван Мартин
|18
|пз
|Маттео Прати
|20
|пз
|Серхио Каналес
76'
|10
|пз
|Иньиго Висенте
90+2'
|19
|нп
|Икер Луке
|21
|нп
|Яссир Забири
86'
|15
|пз
|Пабло Гарсия
76'
|8
|пз
|Андре Алмейда
86'
|16
|зщ
|Факундо Гонсалес
90+2'
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|17
|зщ
|Серхио Гомес
86'
|22
|зщ
|Эктор Форт
68'
|19
|зщ
|Мамаду Сарр
|24
|пз
|Лука Сучич
|18
|пз
|Карлос Солер
68'
|4
|пз
|Хон Горрочатеги
86'
|11
|нп
|Гонсалу Гедеш
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
|9
|нп
|Орри Оускарссон
78'
|2
|зщ
|Хон Арамбуру
68'
|14
|пз
|Такэфуса Кубо
68'
|23
|пз
|Арсен Захарян
78'
|3
|зщ
|Айен Муньос
86'
|8
|пз
|Беньят Туррьентес
86'
Запасные
|1
|вр
|Симон Эрикссон
|3
|зщ
|Аарон Мартин
|4
|зщ
|Ману
|6
|пз
|Иньиго Сайнс Маса Серна
|7
|нп
|Георгий Гулиашвили
|9
|нп
|Хуан Карлос Арана
|12
|нп
|Асьер Вильялибре
|33
|Jorge Castellanos
|13
|вр
|Унай Марреро Ларраньяга
|32
|вр
|Айтор Фрага
|6
|зщ
|Хон Мартин
|16
|зщ
|Хон Пачеко
|15
|пз
|Пабло Марин
|28
|пз
|Алекс Лебарбье
|12
|нп
|Джоб Очиенг
Главные тренеры
|Хосе Альберто Лопес
|Пеллегрино Матараццо
Голы
Яссир Забири
Икер Луке
1:0
6'
Яссир Забири
2:0
8'
Микель Оярсабаль
Серхио Гомес
2:1
45+1'
Гонсалу Гедеш
Хон Горрочатеги
2:2
60'
Серхио Каналес
3:2
68'
Наказания
Алекс Ремиро
66'
Икер Луке
74'
Мамаду Сарр
80'
Иньиго Висенте
90+1'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Расинг - Реал Сосьедад, который состоялся 22 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 13-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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