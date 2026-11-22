Вердер - Гамбург 22 ноября обзор матча Дата публикации: 22-11-2026 Вердер 4 : 0 Гамбург События матча Вердер - Гамбург 10' Амос Пипер 19' ⇄ Кофи Джереми Амоако / Миро Мухайм 23' Вармед Омари 39' Чуки 50' Оливье Деман 55' ⚽ Марко Фридль (1 - 0) 66' ⚽ Джастин Нджинма (2 - 0) 70' ⚽ Джастин Нджинма (3 - 0) 72' ⇄ Отто Штанге / Александр Рёссинг-Лелесиит 72' ⇄ Фабиу Виейра / Кофи Джереми Амоако 72' ⇄ Терем Моффи / Патсон Дака 74' Николас Капальдо 78' ⇄ Пауль Эревбенаги / Эрен Динкчи 78' ⇄ Дариуш Стальмах / Чуки 84' Альберт Грёнбек 88' ⇄ Оскар Вуйцик / Джастин Нджинма 88' ⇄ Мик Шметгенс / Оливье Деман 88' ⇄ Седрик Иттен / Людовит Рейс 90+2' ⚽ Никлас Фюллькруг (4 - 0) Составы команд Вердер Бремен Гамбург Гамбург 1 вр Карл Хейн 13 зщ Артур 5 зщ Амос Пипер 32 зщ Марко Фридль 2 зщ Оливье Деман 88' 44 пз Юри Регер 18 пз Эрен Динкчи 78' 15 пз Людовит Рейс 89' 20 пз Чуки 78' 10 нп Никлас Фюллькруг 11 нп Джастин Нджинма 89' 23 пз Дариуш Стальмах 78' 38 Paul Erevbenagie 78' 33 зщ Мик Шметгенс 88' 3 зщ Оскар Вуйцик 89' 26 нп Седрик Иттен 89' 1 вр Даниэл Хойер 17 зщ Варме Омари 33 зщ Себастиан Борнау 28 зщ Миро Мухайм 19' 24 зщ Николас Капальдо 7 пз Закария Эль-Уахди 11 пз Альберт Грёнбек 5 пз Мартен Аделин 3 пз Давид Мёллер Вольфе 27 нп Патсон Дака 72' 38 нп Александер Рёссинг-Лелесиит 71' 22 пз Кофи Амоако 19'71' 20 пз Фабиу Виейра 71' 19 нп Отто Штанге 71' 9 нп Теремас Моффи 72' Запасные 30 вр Александр Шлагер 4 зщ Никлас Штарк 19 нп Кенни Кетан 34 Darwin Soylu 12 вр Сандер Тангвик 44 зщ Марио Вушкович 37 пз Луис Лемке 18 пз Бейкери Джатта 48 Jason Dean Bissi Mouelle Главные тренеры Даниэль Тиун Мерлин Польцин Голы Марко Фридль 1:0 55' Джастин Нджинма Никлас Фюллькруг 2:0 66' Джастин Нджинма Людовит Рейс 3:0 70' Никлас Фюллькруг Paul Erevbenagie 4:0 90+2' Наказания Амос Пипер 10' Варме Омари 23' Чуки 39' Оливье Деман 50' Николас Капальдо 74' Альберт Грёнбек 84'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Вердер - Гамбург, который состоялся 22 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Германии 2026/27, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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