Вердер - Гамбург 22 ноября обзор матча
Дата публикации: 22-11-2026
Вердер
4 : 0
Гамбург
События матча Вердер - Гамбург
10'
Амос Пипер
19'
⇄
Кофи Джереми Амоако / Миро Мухайм
23'
Вармед Омари
39'
Чуки
50'
Оливье Деман
55'
⚽
Марко Фридль (1 - 0)
66'
⚽
Джастин Нджинма (2 - 0)
70'
⚽
Джастин Нджинма (3 - 0)
72'
⇄
Отто Штанге / Александр Рёссинг-Лелесиит
72'
⇄
Фабиу Виейра / Кофи Джереми Амоако
72'
⇄
Терем Моффи / Патсон Дака
74'
Николас Капальдо
78'
⇄
Пауль Эревбенаги / Эрен Динкчи
78'
⇄
Дариуш Стальмах / Чуки
84'
Альберт Грёнбек
88'
⇄
Оскар Вуйцик / Джастин Нджинма
88'
⇄
Мик Шметгенс / Оливье Деман
88'
⇄
Седрик Иттен / Людовит Рейс
90+2'
⚽
Никлас Фюллькруг (4 - 0)
Составы команд
Вердер
Бремен
Гамбург
Гамбург
|1
|вр
|Карл Хейн
|13
|зщ
|Артур
|5
|зщ
|Амос Пипер
|32
|зщ
|Марко Фридль
|2
|зщ
|Оливье Деман
88'
|44
|пз
|Юри Регер
|18
|пз
|Эрен Динкчи
78'
|15
|пз
|Людовит Рейс
89'
|20
|пз
|Чуки
78'
|10
|нп
|Никлас Фюллькруг
|11
|нп
|Джастин Нджинма
89'
|23
|пз
|Дариуш Стальмах
78'
|38
|Paul Erevbenagie
78'
|33
|зщ
|Мик Шметгенс
88'
|3
|зщ
|Оскар Вуйцик
89'
|26
|нп
|Седрик Иттен
89'
|1
|вр
|Даниэл Хойер
|17
|зщ
|Варме Омари
|33
|зщ
|Себастиан Борнау
|28
|зщ
|Миро Мухайм
19'
|24
|зщ
|Николас Капальдо
|7
|пз
|Закария Эль-Уахди
|11
|пз
|Альберт Грёнбек
|5
|пз
|Мартен Аделин
|3
|пз
|Давид Мёллер Вольфе
|27
|нп
|Патсон Дака
72'
|38
|нп
|Александер Рёссинг-Лелесиит
71'
|22
|пз
|Кофи Амоако
19'71'
|20
|пз
|Фабиу Виейра
71'
|19
|нп
|Отто Штанге
71'
|9
|нп
|Теремас Моффи
72'
Запасные
|30
|вр
|Александр Шлагер
|4
|зщ
|Никлас Штарк
|19
|нп
|Кенни Кетан
|34
|Darwin Soylu
|12
|вр
|Сандер Тангвик
|44
|зщ
|Марио Вушкович
|37
|пз
|Луис Лемке
|18
|пз
|Бейкери Джатта
|48
|Jason Dean Bissi Mouelle
Главные тренеры
|Даниэль Тиун
|Мерлин Польцин
Голы
Марко Фридль
1:0
55'
Джастин Нджинма
Никлас Фюллькруг
2:0
66'
Джастин Нджинма
Людовит Рейс
3:0
70'
Никлас Фюллькруг
Paul Erevbenagie
4:0
90+2'
Наказания
Амос Пипер
10'
Варме Омари
23'
Чуки
39'
Оливье Деман
50'
Николас Капальдо
74'
Альберт Грёнбек
84'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Вердер - Гамбург, который состоялся 22 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Германии 2026/27, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Лорьян - Ренн 22 ноября обзор матча
Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...
Родина - Локомотив 22 ноября обзор матча
Футбол | Чемпионат России 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат России 2026/27 | Видео...
Расинг - Реал Сосьедад 22 ноября обзор матча
Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео...
Аугсбург - Майнц 22 ноября обзор матча
Футбол | Чемпионат Германии 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Германии 2026/27 | Видео...
Халл Сити - Брайтон 22 ноября обзор матча
Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео...