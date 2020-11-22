Марсель - Ле-Ман 22 Ноября прямая трансляция
Стадион: Оранж Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
22 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
Стартовый состав
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Составы команд
Марсель
Марсель
Ле-Ман
Ле-Ман
|1
|вр
|Жеффри Де Ланге
|22
|зщ
|Тимоти Веа
|4
|зщ
|Си Джей Иган-Райли
|21
|зщ
|Найеф Агер
|25
|зщ
|Улиссес Гарсия
|77
|пз
|Амин Арит
|14
|пз
|Игор Пайшао
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|8
|пз
|Химад Абделли
|6
|пз
|Точукву Ннади
|9
|нп
|Амин Гуири
|98
|вр
|Николя Косик
|26
|зщ
|Райан Бамба
|5
|зщ
|Ароль Войе
|22
|зщ
|Lucas Calodat
|8
|пз
|Александр Лоре
|29
|пз
|Lucas Bretelle
|23
|пз
|Дауда Траоре
|18
|пз
|Лука Буаде
|14
|нп
|Луи Мафута
|25
|нп
|Дам Гейе
|10
|нп
|Jean Vercruysse
Главные тренеры
|Бруно Женезио
История личных встреч
|20.01.2010
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|2 : 1
|12.09.2009
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|1 : 2
|22.02.2009
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|0 : 0
|27.09.2008
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|1 : 1
|10.05.2008
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|0 : 0
|22.12.2007
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|1 : 0
|27.01.2007
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|2 : 0
|27.08.2006
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|10
|23
| 2
Лига чемпионов
|Лилль
|10
|21
| 3
Лига чемпионов
|Париж
|10
|20
| 4
Лига чемпионов
|Марсель
|10
|18
| 5
Лига Европы
|Лион
|10
|17
| 6
Лига конференций
|Ницца
|10
|17
|7
|Монако
|10
|16
|8
|Ренн
|10
|16
|9
|Брест
|10
|15
|10
|Лорьян
|10
|15
|11
|Ланс
|10
|13
|12
|Тулуза
|10
|13
|13
|Страсбург
|10
|10
|14
|Осер
|10
|10
|15
|Ле-Ман
|10
|8
| 16
Стыковая зона
|Анже
|10
|8
| 17
Зона вылета
|Труа
|10
|8
| 18
Зона вылета
|Гавр
|10
|2
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