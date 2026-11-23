Сеута - Альмерия 23 Ноября прямая трансляция
23 Ноября 2026 года в 22:30 (+03:00). Испания — Сегунда, 15-й тур
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
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Составы команд
Сеута
Сеута
Альмерия
Альмерия
Главные тренеры
|Гарсия Пимьента
История личных встреч
|01.02.2026
|Испания — Сегунда
|24-й тур
|4 : 2
|26.11.2025
|Испания — Сегунда
|13-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Кастельон
|14
|33
| 2
Повышение
|Альмерия
|14
|32
| 3
Плей-офф за повышение
|Гранада
|14
|27
| 4
Плей-офф за повышение
|Мальорка
|14
|24
| 5
Плей-офф за повышение
|Жирона
|14
|24
| 6
Плей-офф за повышение
|Эйбар
|13
|24
|7
|Бургос
|14
|24
|8
|Лас-Пальмас
|15
|23
|9
|Кордова
|15
|23
|10
|Спортинг Хихон
|15
|23
|11
|Овьедо
|15
|21
|12
|Тенерифе
|14
|19
|13
|Сабадель
|15
|19
|14
|Вальядолид
|14
|18
|15
|Леганес
|15
|18
|16
|Эльденсе
|15
|17
|17
|Кадис
|15
|14
|18
|Сельта Фортуна
|14
|13
| 19
Зона вылета
|Альбасете
|14
|13
| 20
Зона вылета
|Реал Сосьедад-2
|15
|13
| 21
Зона вылета
|ФК Андорра
|14
|11
| 22
Зона вылета
|Сеута
|14
|5
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