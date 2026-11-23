Сеута - Альмерия 23 Ноября прямая трансляция

23 Ноября 2026 года в 22:30 (+03:00). Испания — Сегунда , 15-й тур

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Сеута Сеута Альмерия Альмерия Главные тренеры Гарсия Пимьента История личных встреч 01.02.2026 Испания — Сегунда 24-й тур 4 : 2 26.11.2025 Испания — Сегунда 13-й тур 3 : 2 Турнирная таблица № Команда И О 1 Повышение Кастельон 14 33 2 Повышение Альмерия 14 32 3 Плей-офф за повышение Гранада 14 27 4 Плей-офф за повышение Мальорка 14 24 5 Плей-офф за повышение Жирона 14 24 6 Плей-офф за повышение Эйбар 13 24 7 Бургос 14 24 8 Лас-Пальмас 15 23 9 Кордова 15 23 10 Спортинг Хихон 15 23 11 Овьедо 15 21 12 Тенерифе 14 19 13 Сабадель 15 19 14 Вальядолид 14 18 15 Леганес 15 18 16 Эльденсе 15 17 17 Кадис 15 14 18 Сельта Фортуна 14 13 19 Зона вылета Альбасете 14 13 20 Зона вылета Реал Сосьедад-2 15 13 21 Зона вылета ФК Андорра 14 11 22 Зона вылета Сеута 14 5