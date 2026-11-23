Леванте - Эльче 23 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534
23 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 13-й тур
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Леванте
Валенсия
Эльче
Эльче
|13
|вр
|Мэтью Райан
|3
|зщ
|Ифеаньи Ндукве
|22
|зщ
|Джереми Тольян
|4
|зщ
|Адриан Де Ла Фуэнте
|23
|зщ
|Мануэль Санчес
|7
|пз
|Рохер Бруге
|21
|пз
|Карл Эдуард Этта Эйонг
|8
|пз
|Хон Андер Оласагасти
|6
|пз
|Даньель Рекена
|24
|нп
|Тьяго Фернандес
|9
|нп
|Иван Ромеро
|1
|вр
|Матиас Дитуро
|23
|зщ
|Виктор Чуст
|3
|зщ
|Рой Ревиво
|5
|пз
|Федерико Редондо
|47
|пз
|Хави Морсильо
|11
|пз
|Херман Валера
|2
|пз
|Буба Сангаре
|18
|пз
|Тома Лемар
|12
|пз
|Гонсало Вильяр дель Фрайле
|21
|нп
|Лукас Сепеда
|14
|нп
|Фер Ниньо
Главные тренеры
|Луиш Мануэл Феррейра Каштру
|Мартин Ансельми
История личных встреч
|23.01.2026
|Испания — Примера
|21-й тур
|3 : 2
|29.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|2 : 0
|10.05.2025
|Испания — Сегунда
|Сегунда. 39-й тур
|1 : 3
|16.11.2024
|Испания — Сегунда
|Сегунда. 15-й тур
|1 : 1
|24.03.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 32-й тур
|3 : 2
|30.09.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 8-й тур
|0 : 0
|25.02.2022
|Испания - Примера
|26-й тур
|3 : 0
|18.09.2021
|Испания - Примера
|5-й тур
|1 : 1
|24.04.2021
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 0
|21.11.2020
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|13
|36
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|13
|33
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|12
|28
| 4
Лига чемпионов
|Бетис
|13
|27
| 5
Лига Европы
|Реал Сосьедад
|13
|22
| 6
Лига конференций
|Севилья
|13
|19
|7
|Расинг
|13
|17
|8
|Атлетик Б
|12
|16
|9
|Алавес
|13
|16
|10
|Эспаньол
|13
|15
|11
|Депортиво
|13
|15
|12
|Вильярреал
|13
|15
|13
|Сельта
|13
|13
|14
|Осасуна
|12
|12
|15
|Валенсия
|13
|12
|16
|Райо Вальекано
|12
|12
|17
|Хетафе
|12
|12
| 18
Зона вылета
|Леванте
|12
|11
| 19
Зона вылета
|Эльче
|12
|10
| 20
Зона вылета
|Малага
|12
|5
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