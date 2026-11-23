Леванте - Эльче 23 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534 23 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Испания — Ла Лига , 13-й тур

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Леванте Валенсия Эльче Эльче 13 вр Мэтью Райан 3 зщ Ифеаньи Ндукве 22 зщ Джереми Тольян 4 зщ Адриан Де Ла Фуэнте 23 зщ Мануэль Санчес 7 пз Рохер Бруге 21 пз Карл Эдуард Этта Эйонг 8 пз Хон Андер Оласагасти 6 пз Даньель Рекена 24 нп Тьяго Фернандес 9 нп Иван Ромеро 1 вр Матиас Дитуро 23 зщ Виктор Чуст 3 зщ Рой Ревиво 5 пз Федерико Редондо 47 пз Хави Морсильо 11 пз Херман Валера 2 пз Буба Сангаре 18 пз Тома Лемар 12 пз Гонсало Вильяр дель Фрайле 21 нп Лукас Сепеда 14 нп Фер Ниньо Главные тренеры Луиш Мануэл Феррейра Каштру Мартин Ансельми История личных встреч 23.01.2026 Испания — Примера 21-й тур 3 : 2 29.08.2025 Испания — Примера 3-й тур 2 : 0 10.05.2025 Испания — Сегунда Сегунда. 39-й тур 1 : 3 16.11.2024 Испания — Сегунда Сегунда. 15-й тур 1 : 1 24.03.2024 Испания - Сегунда Сегунда. 32-й тур 3 : 2 30.09.2023 Испания - Сегунда Сегунда. 8-й тур 0 : 0 25.02.2022 Испания - Примера 26-й тур 3 : 0 18.09.2021 Испания - Примера 5-й тур 1 : 1 24.04.2021 Испания - Примера 32-й тур 1 : 0 21.11.2020 Испания - Примера 10-й тур 1 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Барселона 13 36 2 Лига чемпионов Реал Мадрид 13 33 3 Лига чемпионов Атлетико М 12 28 4 Лига чемпионов Бетис 13 27 5 Лига Европы Реал Сосьедад 13 22 6 Лига конференций Севилья 13 19 7 Расинг 13 17 8 Атлетик Б 12 16 9 Алавес 13 16 10 Эспаньол 13 15 11 Депортиво 13 15 12 Вильярреал 13 15 13 Сельта 13 13 14 Осасуна 12 12 15 Валенсия 13 12 16 Райо Вальекано 12 12 17 Хетафе 12 12 18 Зона вылета Леванте 12 11 19 Зона вылета Эльче 12 10 20 Зона вылета Малага 12 5