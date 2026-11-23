Брентфорд - Эвертон 23 Ноября прямая трансляция
Стадион: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
23 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Брентфорд
Лондон
Эвертон
Ливерпуль
|1
|вр
|Кивин Келлехер
|33
|зщ
|Микаель Кайоде
|20
|зщ
|Кристоффер Аер
|4
|зщ
|Сепп ван ден Берг
|23
|зщ
|Кин Льюис-Поттер
|18
|пз
|Мамаду Сангаре
|7
|пз
|Кевин Шаде
|27
|пз
|Витали Янельт
|11
|пз
|Данго Уаттара
|8
|пз
|Матиас Йенсен
|13
|нп
|Каллум Уилсон
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|4
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|16
|зщ
|Виталий Миколенко
|15
|зщ
|Джейк О'Брайен
|45
|пз
|Харрисон Армстронг
|8
|пз
|Кирнан Дьюсбери-Холл
|19
|пз
|Тайрик Джордж
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|34
|пз
|Мерлин Рёль
|11
|нп
|Тьерно Барри
Главные тренеры
|Кит Эндрюс
|Дэвид Мойес
История личных встреч
|11.04.2026
|Англия — Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 2
|04.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 4
|26.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 1
|23.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 0
|27.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 0
|23.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 3
|11.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 0
|27.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|15.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 3
|05.02.2022
|Кубок Англии
|1/16 финала
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|11
|28
| 2
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|11
|22
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|11
|22
| 4
Лига чемпионов
|Борнмут
|11
|18
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|10
|18
| 6
Лига Европы
|Лидс Юнайтед
|11
|17
| 7
Лига конференций
|Эвертон
|10
|16
|8
|Челси
|11
|16
|9
|Тоттенхэм Хотспур
|11
|15
|10
|Брентфорд
|10
|14
|11
|Халл Сити
|11
|14
|12
|Астон Вилла
|11
|14
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|13
|14
|Ковентри Сити
|11
|12
|15
|Фулхэм
|11
|11
|16
|Ипсвич Таун
|11
|11
|17
|Ноттингем Форест
|11
|9
| 18
Зона вылета
|Сандерленд
|11
|9
| 19
Зона вылета
|Манчестер Юнайтед
|10
|8
| 20
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|11
|7
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