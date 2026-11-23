Брентфорд - Эвертон 23 Ноября прямая трансляция

Стадион: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250 23 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига , 11-й тур Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Брентфорд Лондон Эвертон Ливерпуль 1 вр Кивин Келлехер 33 зщ Микаель Кайоде 20 зщ Кристоффер Аер 4 зщ Сепп ван ден Берг 23 зщ Кин Льюис-Поттер 18 пз Мамаду Сангаре 7 пз Кевин Шаде 27 пз Витали Янельт 11 пз Данго Уаттара 8 пз Матиас Йенсен 13 нп Каллум Уилсон 1 вр Джордан Пикфорд 4 зщ Джеррэд Брэнтуэйт 6 зщ Джеймс Тарковски 16 зщ Виталий Миколенко 15 зщ Джейк О'Брайен 45 пз Харрисон Армстронг 8 пз Кирнан Дьюсбери-Холл 19 пз Тайрик Джордж 37 пз Джеймс Гарнер 34 пз Мерлин Рёль 11 нп Тьерно Барри Главные тренеры Кит Эндрюс Дэвид Мойес История личных встреч 11.04.2026 Англия — Премьер-лига 32-й тур 2 : 2 04.01.2026 Англия — Премьер-лига 20-й тур 2 : 4 26.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур 1 : 1 23.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур 0 : 0 27.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур 1 : 0 23.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур 1 : 3 11.03.2023 Англия - Премьер-лига 27-й тур 1 : 0 27.08.2022 Англия - Премьер-лига 4-й тур 1 : 1 15.05.2022 Англия - Премьер-лига 37-й тур 2 : 3 05.02.2022 Кубок Англии 1/16 финала 4 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Арсенал 11 28 2 Лига чемпионов Брайтон энд Хоув Альбион 11 22 3 Лига чемпионов Манчестер Сити 11 22 4 Лига чемпионов Борнмут 11 18 5 Лига Европы Ливерпуль 10 18 6 Лига Европы Лидс Юнайтед 11 17 7 Лига конференций Эвертон 10 16 8 Челси 11 16 9 Тоттенхэм Хотспур 11 15 10 Брентфорд 10 14 11 Халл Сити 11 14 12 Астон Вилла 11 14 13 Ньюкасл Юнайтед 11 13 14 Ковентри Сити 11 12 15 Фулхэм 11 11 16 Ипсвич Таун 11 11 17 Ноттингем Форест 11 9 18 Зона вылета Сандерленд 11 9 19 Зона вылета Манчестер Юнайтед 10 8 20 Зона вылета Кристал Пэлас 11 7