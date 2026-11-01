Флуминенсе - Мирасол 23 Ноября прямая трансляция
23 Ноября 2026 года в 00:30 (+03:00). Бразилия — Серия А, 36-й тур
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро
Мирасол
История личных встреч
|24.05.2026
|Бразилия — Серия А
|17-й тур
|1 : 0
|07.11.2025
|Бразилия — Серия А
|32-й тур
|1 : 0
|09.10.2025
|Бразилия — Серия А
|13-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Фламенго
|35
|79
|2
|Палмейрас
|35
|73
|3
|Крузейро
|35
|63
|4
|Флуминенсе
|35
|60
|5
|Атлетико Паранаэнсе
|35
|54
|6
|Баия
|35
|54
|7
|Атлетико Минейро
|35
|51
|8
|Сантос
|35
|50
|9
|Ред Булл Брагантино
|35
|47
|10
|Васко да Гама
|35
|47
|11
|Сан-Паулу
|35
|44
|12
|Ботафого
|35
|42
|13
|Коритиба
|35
|42
|14
|Витория
|35
|41
|15
|Мирасол
|35
|41
|16
|Коринтианс
|35
|40
| 17
Зона вылета
|Интернасьонал
|35
|38
| 18
Зона вылета
|Гремио
|35
|38
| 19
Зона вылета
|Ремо
|35
|32
| 20
Зона вылета
|Шапекоэнсе
|35
|21
Кто победит?
0 голосов болельщиков