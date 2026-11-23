Вечиста Краков - Мотор 23 Ноября прямая трансляция

Стадион: Мейски имени Хенрика Реймана (Краков, Польша), вместимость: 33326 23 Ноября 2026 года в 21:00 (+03:00). Польша — Экстракласса , 15-й тур Главный судья: Павел Малец (Польша)

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Вечиста Краков Краков Мотор Люблин Главные тренеры Яцек Зелински История личных встреч 07.11.2026 Польша — Экстракласса 14-й тур 2 : 1 31.10.2026 Польша — Экстракласса 13-й тур 1 : 3 25.10.2026 Польша — Экстракласса 12-й тур 2 : 0 16.10.2026 Польша — Экстракласса 11-й тур 1 : 2 12.10.2026 Польша — Экстракласса 3-й тур 2 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Лех П 14 35 2 Лига чемпионов Гурник З 15 31 3 Лига Европы Заглембе Л 15 26 4 Лига конференций Пяст 15 25 5 Висла Кр 15 25 6 Легия 14 24 7 Погонь 14 24 8 Ягеллония 14 21 9 ГКС Катовице 15 21 10 Мотор 14 19 11 Корона 15 18 12 Висла Плоцк 13 15 13 Радомяк 15 15 14 Краковия 15 15 15 Ракув 15 15 16 Зона вылета Видзев 15 14 17 Зона вылета Шлёнск 15 13 18 Зона вылета Вечиста Краков 14 8