Вечиста Краков - Мотор 23 Ноября прямая трансляция
Стадион: Мейски имени Хенрика Реймана (Краков, Польша), вместимость: 33326
23 Ноября 2026 года в 21:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 15-й тур
Главный судья: Павел Малец (Польша)
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
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Составы команд
Вечиста Краков
Краков
Мотор
Люблин
Главные тренеры
|Яцек Зелински
История личных встреч
|07.11.2026
|Польша — Экстракласса
|14-й тур
|2 : 1
|31.10.2026
|Польша — Экстракласса
|13-й тур
|1 : 3
|25.10.2026
|Польша — Экстракласса
|12-й тур
|2 : 0
|16.10.2026
|Польша — Экстракласса
|11-й тур
|1 : 2
|12.10.2026
|Польша — Экстракласса
|3-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лех П
|14
|35
| 2
Лига чемпионов
|Гурник З
|15
|31
| 3
Лига Европы
|Заглембе Л
|15
|26
| 4
Лига конференций
|Пяст
|15
|25
|5
|Висла Кр
|15
|25
|6
|Легия
|14
|24
|7
|Погонь
|14
|24
|8
|Ягеллония
|14
|21
|9
|ГКС Катовице
|15
|21
|10
|Мотор
|14
|19
|11
|Корона
|15
|18
|12
|Висла Плоцк
|13
|15
|13
|Радомяк
|15
|15
|14
|Краковия
|15
|15
|15
|Ракув
|15
|15
| 16
Зона вылета
|Видзев
|15
|14
| 17
Зона вылета
|Шлёнск
|15
|13
| 18
Зона вылета
|Вечиста Краков
|14
|8
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