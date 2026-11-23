Челябинск - Ленинградец 23 Ноября прямая трансляция
23 Ноября 2026 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 18-й тур
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
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Составы команд
Челябинск
Челябинск
Ленинградец
Ленинградская область
Главные тренеры
|Роман Михайлович Пилипчук
|Сергей Иванович Подпалый
История личных встреч
|23.08.2026
|Россия — Лига Pari
|8-й тур
|1 : 1
|27.04.2025
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 10-й тур
|1 : 0
|09.03.2025
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 2-й тур
|1 : 2
|20.10.2024
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 1-й этап. 14-й тур
|0 : 0
|25.08.2024
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 1-й этап. 6-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нижний Новгород
|18
|49
| 2
Повышение
|Урал
|18
|37
| 3
Плей-офф за повышение
|Торпедо М
|19
|35
| 4
Плей-офф за повышение
|Сочи
|19
|34
|5
|Велес
|20
|32
|6
|Спартак Кс
|19
|29
|7
|Шинник
|19
|28
|8
|Волга Ул
|20
|25
|9
|Челябинск
|18
|24
|10
|Уфа
|19
|23
|11
|Ротор
|18
|22
|12
|СКА-Хабаровск
|19
|20
|13
|Арсенал Т
|18
|20
|14
|Ленинградец
|18
|18
|15
|КАМАЗ
|18
|17
| 16
Зона вылета
|Енисей
|18
|17
| 17
Зона вылета
|Нефтехимик
|18
|14
| 18
Зона вылета
|Текстильщик
|18
|12
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