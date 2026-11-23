Челябинск - Ленинградец 23 Ноября прямая трансляция

23 Ноября 2026 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига Pari , 18-й тур

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Челябинск Челябинск Ленинградец Ленинградская область Главные тренеры Роман Михайлович Пилипчук Сергей Иванович Подпалый История личных встреч 23.08.2026 Россия — Лига Pari 8-й тур 1 : 1 27.04.2025 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 10-й тур 1 : 0 09.03.2025 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 2-й тур 1 : 2 20.10.2024 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 1-й этап. 14-й тур 0 : 0 25.08.2024 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 1-й этап. 6-й тур 0 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 Повышение Нижний Новгород 18 49 2 Повышение Урал 18 37 3 Плей-офф за повышение Торпедо М 19 35 4 Плей-офф за повышение Сочи 19 34 5 Велес 20 32 6 Спартак Кс 19 29 7 Шинник 19 28 8 Волга Ул 20 25 9 Челябинск 18 24 10 Уфа 19 23 11 Ротор 18 22 12 СКА-Хабаровск 19 20 13 Арсенал Т 18 20 14 Ленинградец 18 18 15 КАМАЗ 18 17 16 Зона вылета Енисей 18 17 17 Зона вылета Нефтехимик 18 14 18 Зона вылета Текстильщик 18 12