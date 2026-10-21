Манчестер Сити - АЕК Афины 20 октября обзор матча
Дата публикации: 21-10-2026
Манчестер Сити
5 : 1
АЕК Афины
События матча Манчестер Сити - АЕК
12'
⚽
Эллиот Андерсон (1 - 0)
34'
⚽
Фил Фоден (2 - 0)
46'
⇄
Абубакари Коита / Рэзван Марин
46'
⇄
Зини / Барнабаш Варга
52'
⚽
Ставрос Пилиос (2 - 1)
57'
⚽
Раян Шерки (3 - 1)
59'
Йошко Гвардиол
62'
⇄
Райан Макаду / Флойд Самба
63'
⇄
Александр Зубков / Жуан Мариу
65'
⚽
Фил Фоден (4 - 1)
72'
⇄
Витор Рейс / Йошко Гвардиол
72'
⇄
Раян Аит-Нури / Энцо Фернандес
76'
⚽
Фил Фоден (5 - 1)
83'
⇄
Кейден Брейтуэйт / Рубен Диаш
83'
⇄
Мият Гачинович / Кервин Арриага
83'
⇄
Милан Виталиш / Лука Йович
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
АЕК Афины
Афины, Греция
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|45
|зщ
|Абдукодир Хусанов
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
72'
|3
|зщ
|Рубен Диаш
82'
|5
|пз
|Эллиот Андерсон
|10
|пз
|Райан Шерки
|82
|пз
|Рико Льюис
|17
|пз
|Энцо Фернандес
72'
|47
|пз
|Фил Фоден
|37
|пз
|Аллан
|75
|нп
|Флойд Самба
62'
|56
|нп
|Райан Макайду
62'
|22
|зщ
|Витор Рейс
72'
|21
|зщ
|Райан Аит-Нури
72'
|61
|зщ
|Кейден Брейтуэйт
82'
|91
|вр
|Альберто Бриньоли
|12
|зщ
|Лазарос Рота
|2
|зщ
|Ароль Мукуди
|44
|зщ
|Филипе Релвас
|3
|зщ
|Ставрос Пилиос
|23
|зщ
|Жоау Мариу
63'
|14
|пз
|Ловро Майер
|18
|пз
|Рэзван Марин
46'
|16
|пз
|Кервин Арриага
83'
|9
|нп
|Лука Йович
83'
|19
|нп
|Барнабаш Варга
46'
|11
|пз
|Абубакари Койта
46'
|90
|нп
|Зини
46'
|10
|нп
|Александр Зубков
63'
|27
|пз
|Милан Виталиш
83'
|8
|пз
|Мият Гачинович
83'
Запасные
|13
|вр
|Маркус Беттинелли
|28
|вр
|Херонимо Рульи
|6
|зщ
|Марк-Израэль Гехи
|7
|пз
|Илиман Ндиайе
|11
|пз
|Жереми Доку
|32
|пз
|Айюб Буадди
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|41
|вр
|Мариос Баламотис
|21
|зщ
|Домагой Вида
|22
|зщ
|Хараламбос Ликояннис
|6
|пз
|Каан Кайринен
|20
|пз
|Петрос Манталос
Главные тренеры
|Энцо Мареска
|Марко Николич
Голы
Эллиот Андерсон
Энцо Фернандес
1:0
12'
Фил Фоден
Рико Льюис
2:0
34'
Ставрос Пилиос
Зини
2:1
52'
Райан Шерки
Фил Фоден
3:1
57'
Фил Фоден
Рико Льюис
4:1
65'
Фил Фоден
Райан Макайду
5:1
76'
Наказания
Йошко Гвардиол
59'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Манчестер Сити - АЕК Афины, который состоялся 20 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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