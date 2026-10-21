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Манчестер Сити - АЕК Афины 20 октября обзор матча

Дата публикации: 21-10-2026
Манчестер Сити
Манчестер Сити
5 : 1
АЕК Афины
АЕК Афины
События матча Манчестер Сити - АЕК
12'
Эллиот Андерсон (1 - 0)
34'
Фил Фоден (2 - 0)
46'
Абубакари Коита / Рэзван Марин
46'
Зини / Барнабаш Варга
52'
Ставрос Пилиос (2 - 1)
57'
Раян Шерки (3 - 1)
59'
Йошко Гвардиол
62'
Райан Макаду / Флойд Самба
63'
Александр Зубков / Жуан Мариу
65'
Фил Фоден (4 - 1)
72'
Витор Рейс / Йошко Гвардиол
72'
Раян Аит-Нури / Энцо Фернандес
76'
Фил Фоден (5 - 1)
83'
Кейден Брейтуэйт / Рубен Диаш
83'
Мият Гачинович / Кервин Арриага
83'
Милан Виталиш / Лука Йович
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
АЕК Афины
Афины, Греция
1ИталияврДжанлуиджи Доннарумма
45УзбекистанзщАбдукодир Хусанов
24ХорватиязщЙошко Гвардиол
72'
3ПортугалиязщРубен Диаш
82'
5АнглияпзЭллиот Андерсон
10ФранцияпзРайан Шерки
82АнглияпзРико Льюис
17АргентинапзЭнцо Фернандес
72'
47АнглияпзФил Фоден
37Бразилияпз Аллан
75АнглиянпФлойд Самба
62'
56АнглиянпРайан Макайду
62'
22БразилиязщВитор Рейс
72'
21АлжирзщРайан Аит-Нури
72'
61АнглиязщКейден Брейтуэйт
82'
91ИталияврАльберто Бриньоли
12ГрециязщЛазарос Рота
2КамерунзщАроль Мукуди
44ПортугалиязщФилипе Релвас
3АлбаниязщСтаврос Пилиос
23ПортугалиязщЖоау Мариу
63'
14ХорватияпзЛовро Майер
18РумынияпзРэзван Марин
46'
16ГондураспзКервин Арриага
83'
9СербиянпЛука Йович
83'
19ВенгриянпБарнабаш Варга
46'
11МавританияпзАбубакари Койта
46'
90Анголанп Зини
46'
10УкраинанпАлександр Зубков
63'
27ВенгрияпзМилан Виталиш
83'
8СербияпзМият Гачинович
83'
Запасные
13АнглияврМаркус Беттинелли
28АргентинаврХеронимо Рульи
6АнглиязщМарк-Израэль Гехи
7СенегалпзИлиман Ндиайе
11БельгияпзЖереми Доку
32МароккопзАйюб Буадди
9НорвегиянпЭрлинг Холанд
41ГрецияврМариос Баламотис
21ХорватиязщДомагой Вида
22ГрециязщХараламбос Ликояннис
6ФинляндияпзКаан Кайринен
20ГрецияпзПетрос Манталос
Главные тренеры
ИталияЭнцо Мареска
СербияМарко Николич
Голы
Эллиот Андерсон
Энцо Фернандес
1:0
12'
Фил Фоден
Рико Льюис
2:0
34'
Ставрос Пилиос
Зини
2:1
52'
Райан Шерки
Фил Фоден
3:1
57'
Фил Фоден
Рико Льюис
4:1
65'
Фил Фоден
Райан Макайду
5:1
76'
Наказания
Йошко Гвардиол
59'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Манчестер Сити - АЕК Афины, который состоялся 20 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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