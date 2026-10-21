Манчестер Сити - АЕК Афины 20 октября обзор матча Дата публикации: 21-10-2026 Манчестер Сити 5 : 1 АЕК Афины События матча Манчестер Сити - АЕК 12' ⚽ Эллиот Андерсон (1 - 0) 34' ⚽ Фил Фоден (2 - 0) 46' ⇄ Абубакари Коита / Рэзван Марин 46' ⇄ Зини / Барнабаш Варга 52' ⚽ Ставрос Пилиос (2 - 1) 57' ⚽ Раян Шерки (3 - 1) 59' Йошко Гвардиол 62' ⇄ Райан Макаду / Флойд Самба 63' ⇄ Александр Зубков / Жуан Мариу 65' ⚽ Фил Фоден (4 - 1) 72' ⇄ Витор Рейс / Йошко Гвардиол 72' ⇄ Раян Аит-Нури / Энцо Фернандес 76' ⚽ Фил Фоден (5 - 1) 83' ⇄ Кейден Брейтуэйт / Рубен Диаш 83' ⇄ Мият Гачинович / Кервин Арриага 83' ⇄ Милан Виталиш / Лука Йович Составы команд Манчестер Сити Манчестер, Англия АЕК Афины Афины, Греция 1 вр Джанлуиджи Доннарумма 45 зщ Абдукодир Хусанов 24 зщ Йошко Гвардиол 72' 3 зщ Рубен Диаш 82' 5 пз Эллиот Андерсон 10 пз Райан Шерки 82 пз Рико Льюис 17 пз Энцо Фернандес 72' 47 пз Фил Фоден 37 пз Аллан 75 нп Флойд Самба 62' 56 нп Райан Макайду 62' 22 зщ Витор Рейс 72' 21 зщ Райан Аит-Нури 72' 61 зщ Кейден Брейтуэйт 82' 91 вр Альберто Бриньоли 12 зщ Лазарос Рота 2 зщ Ароль Мукуди 44 зщ Филипе Релвас 3 зщ Ставрос Пилиос 23 зщ Жоау Мариу 63' 14 пз Ловро Майер 18 пз Рэзван Марин 46' 16 пз Кервин Арриага 83' 9 нп Лука Йович 83' 19 нп Барнабаш Варга 46' 11 пз Абубакари Койта 46' 90 нп Зини 46' 10 нп Александр Зубков 63' 27 пз Милан Виталиш 83' 8 пз Мият Гачинович 83' Запасные 13 вр Маркус Беттинелли 28 вр Херонимо Рульи 6 зщ Марк-Израэль Гехи 7 пз Илиман Ндиайе 11 пз Жереми Доку 32 пз Айюб Буадди 9 нп Эрлинг Холанд 41 вр Мариос Баламотис 21 зщ Домагой Вида 22 зщ Хараламбос Ликояннис 6 пз Каан Кайринен 20 пз Петрос Манталос Главные тренеры Энцо Мареска Марко Николич Голы Эллиот Андерсон Энцо Фернандес 1:0 12' Фил Фоден Рико Льюис 2:0 34' Ставрос Пилиос Зини 2:1 52' Райан Шерки Фил Фоден 3:1 57' Фил Фоден Рико Льюис 4:1 65' Фил Фоден Райан Макайду 5:1 76' Наказания Йошко Гвардиол 59'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Манчестер Сити - АЕК Афины, который состоялся 20 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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