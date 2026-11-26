Атлетико Минейро - Коринтианс 26 Ноября прямая трансляция
26 Ноября 2026 года в 02:00 (+03:00). Бразилия — Серия А, 36-й тур
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Составы команд
Атлетико Минейро
Белу-Оризонти
Коринтианс
Сан-Паулу
Главные тренеры
|Фернандо Динис
История личных встреч
|25.05.2026
|Бразилия — Серия А
|17-й тур
|1 : 0
|19.10.2025
|Бразилия — Серия А
|29-й тур
|1 : 0
|25.05.2025
|Бразилия — Серия А
|10-й тур
|0 : 0
|29.07.2024
|Бразилия - Серия А
|20-й тур
|2 : 1
|14.04.2024
|Бразилия - Серия А
|1-й тур
|0 : 0
|10.11.2023
|Бразилия - Серия А
|33-й тур
|1 : 1
|09.07.2023
|Бразилия - Серия А
|14-й тур
|0 : 1
|13.11.2022
|Бразилия - Серия А
|38-й тур
|0 : 1
|25.07.2022
|Бразилия - Серия А
|19-й тур
|1 : 2
|11.11.2021
|Бразилия - Серия А
|31-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Фламенго
|36
|80
|2
|Палмейрас
|37
|74
|3
|Крузейро
|36
|66
|4
|Флуминенсе
|36
|63
|5
|Атлетико Паранаэнсе
|36
|57
|6
|Баия
|36
|54
|7
|Атлетико Минейро
|35
|51
|8
|Ред Булл Брагантино
|36
|50
|9
|Сантос
|36
|50
|10
|Васко да Гама
|36
|47
|11
|Сан-Паулу
|36
|45
|12
|Коритиба
|36
|45
|13
|Витория
|36
|44
|14
|Ботафого
|36
|43
|15
|Гремио
|36
|41
|16
|Мирасол
|36
|41
| 17
Зона вылета
|Коринтианс
|35
|40
| 18
Зона вылета
|Интернасьонал
|36
|38
| 19
Зона вылета
|Ремо
|36
|32
| 20
Зона вылета
|Шапекоэнсе
|37
|24
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