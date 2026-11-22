Реал Мадрид - Сельта 21 ноября обзор матча Дата публикации: 22-11-2026 Реал Мадрид 2 : 1 Сельта События матча Реал Мадрид - Сельта 6' ⚽ Пабло Дуран (0 - 1) 39' ✕ Килиан Мбаппе Пенальти не забит 46' ⇄ Ферран Жутгла / Уго Альварес 57' ⇄ Федерико Вальверде / Бернарду Силва 57' ⇄ Марк Кукурелья / Альваро Каррерас 57' ⇄ Винисиус Жуниор / Трент Александер-Арнольд 66' ⚽ Джуд Беллингем (1 - 1) 67' ⇄ Кухайб Дриуш / Уго Бурсио 67' ⇄ Алейкс Фебас / Виллиот Сведберг 71' ⇄ Эндрик / Ян Диоманде 74' Йоэль Лаго 76' ⇄ Яго Аспас / Пабло Дуран 76' ⇄ Хавьер Руэда / Хави Галан 79' ⇄ Карлос Эспи / Эдуарду Камавинга 82' Хави Родригес 85' ⚽ Карлос Эспи (2 - 1) 90+4' Карлос Эспи Составы команд Реал Мадрид Мадрид Сельта Виго 1 вр Тибо Куртуа 18 зщ Альваро Каррерас 57' 12 зщ Трент Александер-Арнольд 57' 16 зщ Ибраима Конате 4 зщ Дин Хёйсен 15 пз Арда Гюлер 5 пз Джуд Беллингем 25 пз Ян Диоманде 71' 6 пз Эдуарду Камавинга 79' 20 пз Бернарду Силва 57' 10 нп Килиан Мбаппе 17 зщ Марк Кукурелья 57' 8 пз Федерико Вальверде 57' 7 пз Винисиус Жуниор 57' 9 нп Эндрик 71' 19 пз Карлос Эспи 79' 13 вр Йонуц Раду 20 зщ Хави Родригес 3 зщ Маркос Алонсо 18 зщ Йоэль Лаго 22 зщ Хави Галан 76' 5 пз Серхио Каррейра 6 пз Илаш Мориба 30 пз Уго Бурсио 67' 23 нп Уго Альварес 46' 19 нп Уиллот Сведберг 67' 11 нп Пабло Дуран 76' 9 нп Ферран Жутгла 46' 14 пз Алейс Фебас 67' 24 нп Коухаиб Дриош 67' 17 пз Хави Руэда 76' 10 нп Яго Аспас 76' Запасные 13 вр Андрей Лунин 3 зщ Эдер Милитао 14 зщ Орельен Тчуамени 22 зщ Антонио Рюдигер 24 зщ Дензел Думфрис 27 пз Тьяго Питарч 21 нп Браим Диас 1 вр Алтай Байындыр 4 зщ Абдулайе Фай 15 зщ Альваро Нуньес 21 зщ Себастьян Касерес 16 пз Уго Гонсалес 28 пз Андрес Антаньон 39 нп Джонс Эль-Абделлауи Главные тренеры Жозе Моуринью Клаудио Хиральдес Голы Пабло Дуран Уиллот Сведберг 0:1 6' Джуд Беллингем Килиан Мбаппе 1:1 66' Карлос Эспи 2:1 85' Наказания Йоэль Лаго 74' Хави Родригес 82' Карлос Эспи 90+4'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Реал Мадрид - Сельта, который состоялся 21 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 13-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Наполи - Торино 21 ноября обзор матча

Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео...

Монако - Осер 21 ноября обзор матча

Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...

Лилль - Лион 21 ноября обзор матча

Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...

Страсбург - Брест 21 ноября обзор матча

Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...