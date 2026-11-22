Реал Мадрид - Сельта 21 ноября обзор матча
Дата публикации: 22-11-2026
Реал Мадрид
2 : 1
Сельта
События матча Реал Мадрид - Сельта
6'
⚽
Пабло Дуран (0 - 1)
39'
✕
Килиан МбаппеПенальти не забит
46'
⇄
Ферран Жутгла / Уго Альварес
57'
⇄
Федерико Вальверде / Бернарду Силва
57'
⇄
Марк Кукурелья / Альваро Каррерас
57'
⇄
Винисиус Жуниор / Трент Александер-Арнольд
66'
⚽
Джуд Беллингем (1 - 1)
67'
⇄
Кухайб Дриуш / Уго Бурсио
67'
⇄
Алейкс Фебас / Виллиот Сведберг
71'
⇄
Эндрик / Ян Диоманде
74'
Йоэль Лаго
76'
⇄
Яго Аспас / Пабло Дуран
76'
⇄
Хавьер Руэда / Хави Галан
79'
⇄
Карлос Эспи / Эдуарду Камавинга
82'
Хави Родригес
85'
⚽
Карлос Эспи (2 - 1)
90+4'
Карлос Эспи
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Сельта
Виго
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|18
|зщ
|Альваро Каррерас
|
57'
|12
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|
57'
|16
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Дин Хёйсен
|15
|пз
|Арда Гюлер
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|25
|пз
|Ян Диоманде
|
71'
|6
|пз
|Эдуарду Камавинга
|
79'
|20
|пз
|Бернарду Силва
|
57'
|10
|нп
|Килиан Мбаппе
|17
|зщ
|Марк Кукурелья
|
57'
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|
57'
|7
|пз
|Винисиус Жуниор
|
57'
|9
|нп
|Эндрик
|
71'
|19
|пз
|Карлос Эспи
|
79'
|13
|вр
|Йонуц Раду
|20
|зщ
|Хави Родригес
|3
|зщ
|Маркос Алонсо
|18
|зщ
|Йоэль Лаго
|22
|зщ
|Хави Галан
|
76'
|5
|пз
|Серхио Каррейра
|6
|пз
|Илаш Мориба
|30
|пз
|Уго Бурсио
|
67'
|23
|нп
|Уго Альварес
|
46'
|19
|нп
|Уиллот Сведберг
|
67'
|11
|нп
|Пабло Дуран
|
76'
|9
|нп
|Ферран Жутгла
|
46'
|14
|пз
|Алейс Фебас
|
67'
|24
|нп
|Коухаиб Дриош
|
67'
|17
|пз
|Хави Руэда
|
76'
|10
|нп
|Яго Аспас
|
76'
Запасные
|13
|вр
|Андрей Лунин
|3
|зщ
|Эдер Милитао
|14
|зщ
|Орельен Тчуамени
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|24
|зщ
|Дензел Думфрис
|27
|пз
|Тьяго Питарч
|21
|нп
|Браим Диас
|1
|вр
|Алтай Байындыр
|4
|зщ
|Абдулайе Фай
|15
|зщ
|Альваро Нуньес
|21
|зщ
|Себастьян Касерес
|16
|пз
|Уго Гонсалес
|28
|пз
|Андрес Антаньон
|39
|нп
|Джонс Эль-Абделлауи
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
|Клаудио Хиральдес
Голы
Пабло Дуран
Уиллот Сведберг
0:1
6'
Джуд Беллингем
Килиан Мбаппе
1:1
66'
Карлос Эспи
2:1
85'
Наказания
Йоэль Лаго
74'
Хави Родригес
82'
Карлос Эспи
90+4'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Реал Мадрид - Сельта, который состоялся 21 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 13-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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