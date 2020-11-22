Вердер - Гамбург 22 Ноября прямая трансляция
Стадион: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42358
22 Ноября 2026 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 10-й тур
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия);
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Вердер
Бремен
Гамбург
Гамбург
История личных встреч
|18.04.2026
|Германия — Бундеслига
|30-й тур
|3 : 1
|07.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|3 : 2
|27.02.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|2 : 3
|18.09.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|0 : 2
|24.02.2018
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|1 : 0
|30.09.2017
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|0 : 0
|16.04.2017
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|2 : 1
|26.11.2016
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|2 : 2
|22.04.2016
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 1
|28.11.2015
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|9
|21
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|9
|21
| 3
Лига чемпионов
|Фрайбург
|9
|19
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|9
|18
| 5
Лига Европы
|Байер
|9
|16
| 6
Лига конференций
|Вердер
|9
|15
|7
|Эльферсберг
|9
|13
|8
|Штутгарт
|9
|12
|9
|Хоффенхайм
|9
|12
|10
|Айнтрахт Ф
|9
|12
|11
|Гамбург
|9
|12
|12
|Майнц
|9
|10
|13
|Падерборн 07
|9
|10
|14
|Аугсбург
|9
|9
|15
|Кёльн
|9
|9
| 16
Стыковая зона
|Унион
|9
|7
| 17
Зона вылета
|Шальке-04
|9
|6
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|9
|4
Кто победит?
0 голосов болельщиков