Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 22 Ноября прямая трансляция
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
22 Ноября 2026 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
Стартовый состав
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Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Манчестер
|1
|вр
|Алисон Бекер
|33
|зщ
|Рональд Араухо
|2
|зщ
|Джозеф Гомес
|6
|зщ
|Милош Керкез
|5
|зщ
|Жереми Жаке
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|7
|пз
|Флориан Вирц
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|18
|пз
|Коди Гакпо
|9
|нп
|Александер Исак
|29
|нп
|Брэдли Баркола
|1
|вр
|Сенне Ламменс
|3
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|15
|зщ
|Лени Йоро
|4
|зщ
|Маттейс де Лигт
|2
|зщ
|Диогу Дало
|18
|пз
|Юри Тилеманс
|37
|пз
|Кобби Майну
|16
|пз
|Амад Диалло
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|10
|пз
|Матеус Кунья
|19
|нп
|Брайан Мбемо
Главные тренеры
|Андони Ираола
|Майкл Кэррик
|Маурисио Почеттино
|Маурисио Почеттино
|Маурисио Почеттино
История личных встреч
|03.05.2026
|Англия — Премьер-лига
|35-й тур
|3 : 2
|19.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 2
|05.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 2
|01.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 3
|04.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 3
|07.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 2
|17.03.2024
|Кубок Англии
|1/4 финала
|4 : 3 ДВ
|17.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 0
|05.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|7 : 0
|22.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|10
|27
| 2
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|10
|22
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|10
|21
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|10
|18
| 5
Лига Европы
|Челси
|10
|16
| 6
Лига Европы
|Эвертон
|10
|16
| 7
Лига конференций
|Борнмут
|10
|15
|8
|Брентфорд
|10
|14
|9
|Лидс Юнайтед
|10
|14
|10
|Астон Вилла
|10
|13
|11
|Тоттенхэм Хотспур
|10
|12
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|12
|13
|Халл Сити
|10
|11
|14
|Ипсвич Таун
|10
|11
|15
|Фулхэм
|10
|10
|16
|Ноттингем Форест
|10
|9
|17
|Ковентри Сити
|10
|9
| 18
Зона вылета
|Манчестер Юнайтед
|10
|8
| 19
Зона вылета
|Сандерленд
|10
|8
| 20
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|10
|7
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