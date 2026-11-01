Лорьян - Ренн 22 Ноября прямая трансляция
Стадион: дю Мустуа — Ив Алленма (Лорьян, Франция), вместимость: 18970
22 Ноября 2026 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Лорьян
Лорьян
Ренн
Ренн
|38
|вр
|Ивон Мвого
|32
|зщ
|Натаниэль Аджей
|20
|зщ
|Дембо Силла
|8
|зщ
|Ноа Кадиу
|43
|зщ
|Арсен Куасси
|55
|зщ
|Носа Эдвард Обаретин
|3
|зщ
|Монтассар Тальби
|62
|пз
|Артур Эбонг
|17
|пз
|Жан-Виктор Макенго
|33
|пз
|Габен Бернардо
|15
|нп
|Айегун Тосин
|30
|вр
|Брис Самба
|48
|зщ
|Абдельхамид Аит Будлал
|4
|зщ
|Чарли Крессуэлл
|5
|зщ
|Гонсалу Оливейра
|14
|зщ
|Брайан Рейнольдс
|18
|зщ
|Махамаду Нагида
|21
|пз
|Валентин Ронжье
|28
|пз
|Адриен Томассон
|45
|пз
|Махди Камара
|12
|нп
|Элиэзер Майенда
|22
|нп
|Булайе Диа
Главные тренеры
|Оливье Панталони
|Франк Эз
История личных встреч
|24.01.2026
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|0 : 2
|24.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|4 : 0
|03.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|1 : 2
|22.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|2 : 1
|27.01.2023
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|2 : 1
|07.08.2022
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|0 : 1
|24.04.2022
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|5 : 0
|18.12.2021
|Кубок Франции
|1/32 финала
|1 : 0
|28.11.2021
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|0 : 2
|03.02.2021
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|10
|23
| 2
Лига чемпионов
|Лилль
|10
|21
| 3
Лига чемпионов
|Париж
|10
|20
| 4
Лига чемпионов
|Марсель
|10
|18
| 5
Лига Европы
|Лион
|10
|17
| 6
Лига конференций
|Ницца
|10
|17
|7
|Монако
|10
|16
|8
|Ренн
|10
|16
|9
|Брест
|10
|15
|10
|Лорьян
|10
|15
|11
|Ланс
|10
|13
|12
|Тулуза
|10
|13
|13
|Страсбург
|10
|10
|14
|Осер
|10
|10
|15
|Ле-Ман
|10
|8
| 16
Стыковая зона
|Анже
|10
|8
| 17
Зона вылета
|Труа
|10
|8
| 18
Зона вылета
|Гавр
|10
|2
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