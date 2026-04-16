Кейн - о победе над «Реалом»: «Особенный вечер, полуфинал впереди!»

Дата публикации: 16-04-2026 22:41

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн эмоционально отреагировал на победу команды над мадридским «Реалом» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Мюнхенцы обыграли соперника со счётом 4:3 и по сумме двух встреч вышли в полуфинал турнира.

После игры английский форвард опубликовал сообщение в социальных сетях, в котором отметил характер команды и значимость победы. Кейн подчеркнул, что матч получился особенным, а успех стал результатом борьбы до самого конца.

Встреча прошла в Мюнхене на «Арене Мюнхен» под руководством словенского арбитра Славко Винчича. Игра получилась зрелищной и богатой на голы, а её развязка наступила в концовке.

Теперь «Бавария» продолжит борьбу за трофей в полуфинале Лиги чемпионов, где встретится с действующим победителем турнира — французским «ПСЖ». Победитель этого противостояния сыграет в финале с сильнейшей командой пары «Арсенал» — «Атлетико».