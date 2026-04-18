«Интер» уверенно разобрался с «Кальяри» и укрепил лидерство в Серии А

Дата публикации: 18-04-2026 01:16

Миланский Интер одержал убедительную победу над Кальяри в матче 33-го тура Серии А сезона-2025/2026. Встреча на стадионе «Джузеппе Меацца» завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев, которые сделали ещё один уверенный шаг к чемпионству.

Первый тайм прошёл в относительно равной борьбе, хотя «Интер» чаще владел мячом и контролировал темп игры. Однако до перерыва миланцам не удалось реализовать свои моменты — «Кальяри» грамотно оборонялся и сохранял интригу.

После перерыва «нерадзурри» заметно прибавили и быстро воплотили своё преимущество в голы. На 52-й минуте Маркус Тюрам открыл счёт, воспользовавшись одним из эпизодов в штрафной площади соперника. Этот мяч стал переломным — хозяева окончательно завладели инициативой.

Уже через пять минут Николо Барелла удвоил преимущество, закрепив доминирование своей команды. После второго гола «Интер» стал действовать более спокойно, контролируя игру и не позволяя сопернику создавать опасные моменты.

Окончательный счёт был установлен в компенсированное время: на 90+2-й минуте Пётр Зелиньски отправил третий мяч в ворота гостей, доведя дело до разгрома.

Благодаря этой победе «Интер» продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице, имея в активе 78 очков после 33 матчей. Команда демонстрирует стабильность и близка к завоеванию чемпионского титула.

«Кальяри», в свою очередь, остаётся в нижней части таблицы с 33 очками и продолжает борьбу за сохранение места в элитном дивизионе. Для команды каждое очко на финише сезона имеет ключевое значение.

Таким образом, «Интер» подтвердил статус фаворита чемпионата, показав уверенную и прагматичную игру, которая позволяет уверенно двигаться к главной цели сезона.