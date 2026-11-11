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Орша - БАТЭ 11 Ноября прямая трансляция

11 Ноября 2026 года в 14:30 (+03:00). Кубок Беларуси, 1/8 финала
Орша
БАТЭ

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи


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Составы команд
Орша
Орша
БАТЭ
Борисов
История личных встреч
19.07.2026 Кубок Беларуси 1/16 финала Орша2 : 2 4 : 3
17.06.2025 Кубок Беларуси 1/16 финала Орша1 : 8
14.07.2024 Кубок Беларуси 1/16 финала Орша0 : 3
22.06.2022 Кубок Беларуси 1/16 финала Орша1 : 3
27.11.2021 Беларусь - Первая лига 33-й тур Орша1 : 2
Турнирная таблица
1/16 финала
Молодечно
БАТЭ
1 : 4
СКА-1938
МЛ Витебск
3 : 5 ДВ
Слуцк
Динамо Мн
0 : 2
Осиповичи
Днепр М
1 : 3
Слоним-2017
Ислочь
0 : 1
Нива Дл
Гомель
2 : 3 ДВ
Сморгонь
Минск
3 : 4
Островец
Витебск
2 : 3 ДВ
Лида
Торпедо-БелАЗ
0 : 4
Бумпром
Арсенал Дз
0 : 0 5 : 6
Юни Икс Лабс
Барановичи
1 : 4
Солигорск
Неман
1 : 2 ДВ
Волна
Славия-Мозырь
0 : 5
Орша
Нафтан
2 : 2 4 : 3
Виктория
Белшина
1 : 8
Крумкачи
Динамо-Брест
0 : 5
1/8 финала
Белшина
Минск
1 : 2
Ислочь
Барановичи
1 : 1 7 : 8
Гомель
Витебск
1 : 2 ДВ
Торпедо-БелАЗ
Днепр М
1 : 2
Арсенал Дз
Неман
2 : 3 ДВ
Славия-Мозырь
Динамо-Брест
2 : 1
Орша
БАТЭ
11.11
Динамо Мн
МЛ Витебск
04.12
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Орша
100%
Ничья
0%
БАТЭ
0%

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