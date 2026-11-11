Орша - БАТЭ 11 Ноября прямая трансляция

11 Ноября 2026 года в 14:30 (+03:00). Кубок Беларуси , 1/8 финала

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

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Составы команд Орша Орша БАТЭ Борисов История личных встреч 19.07.2026 Кубок Беларуси 1/16 финала 2 : 2 4 : 3 17.06.2025 Кубок Беларуси 1/16 финала 1 : 8 14.07.2024 Кубок Беларуси 1/16 финала 0 : 3 22.06.2022 Кубок Беларуси 1/16 финала 1 : 3 27.11.2021 Беларусь - Первая лига 33-й тур 1 : 2 Турнирная таблица 1/16 финала Молодечно БАТЭ 1 : 4 СКА-1938 МЛ Витебск 3 : 5 ДВ Слуцк Динамо Мн 0 : 2 Осиповичи Днепр М 1 : 3 Слоним-2017 Ислочь 0 : 1 Нива Дл Гомель 2 : 3 ДВ Сморгонь Минск 3 : 4 Островец Витебск 2 : 3 ДВ Лида Торпедо-БелАЗ 0 : 4 Бумпром Арсенал Дз 0 : 0 5 : 6 Юни Икс Лабс Барановичи 1 : 4 Солигорск Неман 1 : 2 ДВ Волна Славия-Мозырь 0 : 5 Орша Нафтан 2 : 2 4 : 3 Виктория Белшина 1 : 8 Крумкачи Динамо-Брест 0 : 5 1/8 финала Белшина Минск 1 : 2 Ислочь Барановичи 1 : 1 7 : 8 Гомель Витебск 1 : 2 ДВ Торпедо-БелАЗ Днепр М 1 : 2 Арсенал Дз Неман 2 : 3 ДВ Славия-Мозырь Динамо-Брест 2 : 1 Орша БАТЭ Динамо Мн МЛ Витебск