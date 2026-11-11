Орша - БАТЭ 11 Ноября прямая трансляция
11 Ноября 2026 года в 14:30 (+03:00). Кубок Беларуси, 1/8 финала
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
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Составы команд
Орша
Орша
БАТЭ
Борисов
История личных встреч
|19.07.2026
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|2 : 2 4 : 3
|17.06.2025
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|1 : 8
|14.07.2024
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|0 : 3
|22.06.2022
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|1 : 3
|27.11.2021
|Беларусь - Первая лига
|33-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
1/16 финала
| Молодечно
БАТЭ
|1 : 4
| СКА-1938
МЛ Витебск
|3 : 5 ДВ
| Слуцк
Динамо Мн
|0 : 2
| Осиповичи
Днепр М
|1 : 3
| Слоним-2017
Ислочь
|0 : 1
| Нива Дл
Гомель
|2 : 3 ДВ
| Сморгонь
Минск
|3 : 4
| Островец
Витебск
|2 : 3 ДВ
| Лида
Торпедо-БелАЗ
|0 : 4
| Бумпром
Арсенал Дз
|0 : 0 5 : 6
| Юни Икс Лабс
Барановичи
|1 : 4
| Солигорск
Неман
|1 : 2 ДВ
| Волна
Славия-Мозырь
|0 : 5
| Орша
Нафтан
|2 : 2 4 : 3
| Виктория
Белшина
|1 : 8
| Крумкачи
Динамо-Брест
|0 : 5
1/8 финала
| Белшина
Минск
|1 : 2
| Ислочь
Барановичи
|1 : 1 7 : 8
| Гомель
Витебск
|1 : 2 ДВ
| Торпедо-БелАЗ
Днепр М
|1 : 2
| Арсенал Дз
Неман
|2 : 3 ДВ
| Славия-Мозырь
Динамо-Брест
|2 : 1
| Орша
БАТЭ
|11.11
| Динамо Мн
МЛ Витебск
|04.12
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