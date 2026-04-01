ЦСКА упустил победу в Самаре: ничья с «Крыльями Советов» в 25-м туре РПЛ

Дата публикации: 19-04-2026 01:28

Крылья Советов и ЦСКА сыграли вничью 1:1 в матче 25-го тура РПЛ сезона-2025/2026. Встреча прошла на «Солидарность Самара Арене» и получилась напряжённой, с борьбой до последних минут.

Гости активно начали матч и уже на 16-й минуте могли выйти вперёд — Энрике Кармо отправил мяч в сетку, однако после просмотра эпизода гол был отменён из-за игры рукой. Этот момент стал одним из ключевых в первом тайме, который завершился без забитых мячей.

После перерыва игра оживилась. На 65-й минуте хозяева сумели реализовать свой шанс: Иван Олейников открыл счёт, воспользовавшись ошибкой обороны соперника. «Крылья» попытались удержать преимущество, но ЦСКА быстро ответил.

Уже через десять минут Матвей Кисляк восстановил равновесие, точно завершив одну из атак «армейцев». В оставшееся время обе команды имели возможности вырвать победу, однако счёт так и не изменился.

После 25 туров «Крылья Советов» набрали 23 очка и занимают 12-е место, продолжая борьбу за сохранение позиций в середине таблицы. ЦСКА с 43 баллами идёт пятым и сохраняет шансы на борьбу за более высокие места.

В предыдущем туре самарцы сыграли вничью с «Ахматом» (2:2), а команда Фабио Челестини уступила «Сочи» (0:1). Ничья в Самаре стала компромиссным результатом для обеих сторон, но в большей степени разочаровала гостей, рассчитывавших на три очка.