«Реал Сосьедад» выиграл Кубок Испании, обыграв в финале «Атлетико»

Дата публикации: 19-04-2026 01:32

Завершился финальный поединок Кубка Испании сезона 2025/2026, в котором сошлись мадридский «Атлетико» и «Реал Сосьедад». Место встречи — стадион «Олимпико де Севилья − Ла Картуха» в Севилье, Испания. Главным судьёй этого напряжённого матча стал Хавьер Альберола Рохас из Сьюдад-Реала. Итог встречи — 2:2 в основное и дополнительное время, после чего победу на серии пенальти с результатом 4:3 одержали футболисты «Реала Сосьедад».

Матч начался стремительно: уже на 15-й секунде первыми забили игроки «Реала Сосьедад» — нападающий Андер Барренечеа поразил ворота соперника. Однако быстрое равновесие установил полузащитник «Атлетико» Адемола Лукман, сравняв счёт на 19-й минуте встречи. На первой добавленной минуте первого тайма форвард «Реала Сосьедад» Микель Оярсабаль реализовал пенальти и вывел свою команду вперёд. В ответ на 83-й минуте нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес вновь уравнял счёт. За оставшееся время основного и дополнительного времени команды не смогли изменить итог — 2:2.

Серия пенальти стала решающим моментом: в ней «Реал Сосьедад» оказался точнее и уверенно выиграл с результатом 4:3, завоевав долгожданный трофей.

В предыдущем этапе турнира мадридский «Атлетико» одолел «Барселону» по сумме двух матчей с общим счётом 4:3 (4:0 и 0:3), а «Реал Сосьедад» уверенно прошёл «Атлетик» из Бильбао, победив в обоих встречах (1:0, 1:0).

Для «Реала Сосьедад» эта победа стала уже четвёртой в истории завоевания Кубка Испании. В прошлом сезоне победителем турнира была «Барселона», которая 26 апреля 2025 года в упорном финале в дополнительное время обыграла мадридский «Реал» со счётом 3:2.

Таким образом, финал 2025/2026 сезона подарил болельщикам настоящую футбольную драму, где «Реал Сосьедад» подтвердил свой высокий уровень и смог завоевать престижный национальный трофей, добавив новую страницу в свою славную историю.