Энцо Мареска назвал болезненным поражение «Манчестер Сити» от «Ноттингем Форест» 

Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска прокомментировал неудачу своей команды в матче 10-го тура английской Премьер-лиги. В гостевой встрече с «Ноттингем Форест» манкунианцы потерпели поражение со счётом 1:3. Итальянский специалист признал, что результат стал серьёзным ударом для команды, и подчеркнул необходимость проанализировать допущенные ошибки.

По словам Марески, несмотря на отдельные удачные отрезки и владение мячом, «Сити» не сумел добиться нужного результата. Тренер отметил, что в чемпионате Англии соперники быстро используют слабые места, а упущенные возможности и ошибки в обороне могут дорого обойтись. Отдельно он похвалил «Ноттингем Форест» за организованную игру в защите и самоотдачу, позволившую хозяевам воспользоваться своими шансами.

Особенно неприятным для наставника стало то, что команда уходит на международную паузу после поражения. Мареска признал, что такой результат оставляет тяжёлые эмоции, однако призвал рассматривать неудачу как повод для работы над ошибками. Во время перерыва на матчи сборных тренерский штаб намерен внимательно разобрать игру и определить, что необходимо изменить перед возвращением к клубным соревнованиям.

Для «Манчестер Сити» это поражение стало третьим подряд в Премьер-лиге после семи побед на старте сезона. Мареска рассчитывает, что пауза поможет футболистам восстановиться и вернуться к прежнему уровню выступлений.

Редакторское замечание: в официальном послематчевом комментарии на сайте «Манчестер Сити» Мареска также говорил о недостаточной интенсивности команды в первом тайме и проигранных единоборствах. Приведённая в исходнике цитата о контроле игры и владении мячом не совпадает с опубликованной официальной версией, поэтому я не стал выдавать её за дословное заявление тренера.