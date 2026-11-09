Мануэль Нойер получил серьёзную травму и выбыл из строя на неопределённый срок 

«Бавария» на некоторое время останется без своего капитана и основного голкипера Мануэля Нойера. Обследование, проведённое медицинским штабом мюнхенского клуба, выявило у 40-летнего вратаря частичный разрыв сухожилия правой стопы. О повреждении сообщила пресс-служба немецкой команды.

Травма была получена 7 ноября в гостевом матче 9-го тура Бундеслиги против «Майнца». Нойер вышел в стартовом составе, однако не смог доиграть встречу и покинул поле незадолго до перерыва. Вместо него на поле появился Йонас Урбиг. Несмотря на потерю капитана, мюнхенцы довели матч до победы со счётом 2:1.

Для Нойера это очередная неприятность, связанная с проблемами правой стопы. Ранее голкипер уже пропускал матчи из-за раздражения сухожилия. Он вернулся в состав на встречу Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико», состоявшуюся в начале ноября, однако вскоре вновь почувствовал дискомфорт. Повреждение, полученное в игре с «Майнцем», оказалось более серьёзным и потребовало дополнительного медицинского обследования.

В «Баварии» пока не стали называть конкретную дату возвращения футболиста. В официальном сообщении говорится, что Нойер будет отсутствовать «на неопределённый срок». По информации немецких СМИ, восстановление может занять около двух месяцев, однако клуб пока не подтвердил эти прогнозы.

Для мюнхенцев потеря опытного вратаря особенно чувствительна на фоне предстоящей серии матчей. На время его отсутствия тренерскому штабу предстоит рассчитывать на Йонаса Урбига, который заменил Нойера во встрече с «Майнцем».