Сборная Аргентины завершила год разгромом Коста-Рики
Сборная Аргентины добилась крупной победы над Коста-Рикой в товарищеском матче, завершившем программу команды в 2026 году. Встреча состоялась 17 ноября на стадионе «Марио Альберто Кемпес» в Кордове и закончилась со счётом 7:0. По два мяча в составе хозяев забили Николас Пас, Хулиан Альварес и Франко Мастантуоно, ещё один гол на счету Алексиса Мак Аллистера.
Аргентинцы открыли счёт на седьмой минуте. Пас получил возможность пробить из-за пределов штрафной после передачи Энцо Фернандеса и точным ударом отправил мяч в нижний угол. На 34-й минуте преимущество команды Лионеля Скалони увеличил Альварес: нападающий завершил атаку после передачи Агустина Джая.
Ещё до перерыва аргентинцы довели счёт до разгромного. На 37-й минуте Пас оформил дубль, получив передачу от Максимо Перроне. Спустя пять минут Альварес также забил второй мяч в этой встрече. На этот раз результативную передачу выполнил Джанлука Престианни, а сборная Аргентины отправилась на перерыв с преимуществом 4:0.
После перерыва Скалони провёл несколько замен, и один из вышедших на поле футболистов быстро отметился голом. На 47-й минуте Франко Мастантуоно получил пас от Перроне и отправил мяч в ворота Коста-Рики, сделав счёт 5:0. Для молодого полузащитника это стало вторым голом за национальную команду.
В дальнейшем аргентинцы продолжили создавать опасные моменты. На 77-й минуте Алексис Мак Аллистер воспользовался отскоком после атаки своей команды, обыграл соперника в штрафной и поразил ворота гостей. Окончательный результат установил Мастантуоно: на 87-й минуте он завершил комбинацию с участием Джулиано Симеоне и оформил дубль.
Таким образом, Аргентина завершила товарищескую встречу с семью забитыми мячами и не позволила сопернику отличиться. Три дубля стали главным статистическим итогом вечера в Кордове. Для команды Скалони эта победа также стала возможностью реабилитироваться после поражения от Уругвая со счётом 1:2 в предыдущем матче международного окна.
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