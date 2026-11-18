Сборная Украины завершила выступление в групповом этапе Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027 победой над Грузией. Встреча шестого тура группы B2 состоялась 17 ноября на стадионе «Кошицкая футбольная арена» в Словакии и закончилась со счётом 1:0. Единственный мяч был забит уже на первой минуте, а во многом сохранить преимущество украинцам помог голкипер Дмитрий Ризнык.

После поражения от Северной Ирландии тренерский штаб Андреа Мальдеры не стал кардинально менять игровую модель. Украина вновь начала встречу с тремя центральными защитниками, а Илья Крупский остался в запасе. В стартовом составе появились Геннадий Синчук вместо Олега Кащука, Олег Очеретько вместо Егора Назарина и Игорь Краснопир вместо Романа Яремчука. Место в воротах занял Ризнык.

Старт получился для украинцев практически идеальным. Уже на 53-й секунде Даниил Сикан воспользовался ошибкой Зурико Давиташвили, перехватил мяч перед штрафной площадью и отправил его низом в дальний угол ворот Георгия Мамардашвили. Этот гол стал одним из самых быстрых в истории национальной команды.

После пропущенного мяча Грузия завладела инициативой и стала регулярно угрожать воротам Ризныка. Хозяева поля чаще контролировали мяч, активно использовали фланги и заработали немало угловых. В первом тайме украинскому голкиперу пришлось несколько раз вступать в игру, чтобы сохранить минимальное преимущество своей команды.

Во второй половине встречи характер игры существенно не изменился. Грузины продолжали искать возможности для взятия ворот, а украинцы отвечали быстрыми выпадами. Геннадий Синчук несколько раз завершал атаки ударами, однако увеличить разницу в счёте не получилось. После замен Романа Яремчука и Алексея Кащука атакующая игра сборной заметно не преобразилась.

Самый опасный момент у ворот Украины возник после фланговой подачи Отара Какабадзе. Футболист Грузии оказался без опеки в центре штрафной и пробил в нижний угол, но Ризнык сумел отразить удар. Голкипер также справился с несколькими другими попытками соперника и стал одним из ключевых участников победы.

В концовке встречи Грузия осталась в меньшинстве: Лука Лочошвили получил вторую жёлтую карточку на 90-й минуте. Ранее арбитр после просмотра видеоповтора отменил удаление Ники Гагнидзе. Изменить счёт хозяева уже не смогли.

Украина набрала три очка в заключительном туре и завершила групповой этап с семью очками на третьем месте в группе B2. Этого оказалось достаточно, чтобы сохранить место в Лиге B. Грузия финишировала второй с десятью очками, а первое место заняла Северная Ирландия, набравшая 11 очков.