Инкапье подписал новый контракт с «Арсеналом» на улучшенных условиях
Лондонский «Арсенал» договорился о новом контракте с защитником Пьеро Инкапье. 24-летний футболист сборной Эквадора подписал соглашение на улучшенных финансовых условиях, рассчитанное до лета 2032 года. Предыдущий договор действовал до 2031-го, поэтому новое соглашение продлило пребывание игрока в клубе ещё на один сезон. Об этом сообщает The Athletic со ссылкой на журналиста Дэвида Орнстейна.
Инкапье впервые присоединился к лондонской команде в сентябре 2025 года. Тогда защитник перешёл из леверкузенского «Байера» на правах аренды. По завершении сезона «Арсенал» воспользовался предусмотренной договором возможностью выкупа и оформил полноценный трансфер эквадорца летом 2026-го.
В дебютном сезоне за «канониров» Инкапье быстро стал важной частью команды Микеля Артеты. Он провёл 39 матчей во всех турнирах, помог «Арсеналу» завоевать чемпионский титул в Англии и добраться до финала Лиги чемпионов. Руководство клуба решило улучшить условия его соглашения, закрепив долгосрочное сотрудничество с защитником.
В нынешнем сезоне Инкапье продолжает выступать за лондонцев. На его счету девять матчей во всех турнирах, пять из которых пришлись на английскую Премьер-лигу. Несмотря на то что эквадорец пока не всегда получает место в стартовом составе, клуб рассчитывает на него в долгосрочной перспективе.
Продление соглашения с Инкапье стало частью работы «Арсенала» по сохранению ведущих футболистов. Ранее сообщалось о договорённостях по новым контрактам с Декланом Райсом и Юрриеном Тимбером. Также клуб продвигается в переговорах с голкипером Давидом Райей.
При этом официальное объявление о новом контракте Инкапье со стороны «Арсенала» на момент публикации сообщения ещё не последовало. Информацию о подписании соглашения распространил журналист The Athletic Дэвид Орнстейн.
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