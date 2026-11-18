Лондонский «Арсенал» договорился о новом контракте с защитником Пьеро Инкапье. 24-летний футболист сборной Эквадора подписал соглашение на улучшенных финансовых условиях, рассчитанное до лета 2032 года. Предыдущий договор действовал до 2031-го, поэтому новое соглашение продлило пребывание игрока в клубе ещё на один сезон. Об этом сообщает The Athletic со ссылкой на журналиста Дэвида Орнстейна.

Инкапье впервые присоединился к лондонской команде в сентябре 2025 года. Тогда защитник перешёл из леверкузенского «Байера» на правах аренды. По завершении сезона «Арсенал» воспользовался предусмотренной договором возможностью выкупа и оформил полноценный трансфер эквадорца летом 2026-го.

В дебютном сезоне за «канониров» Инкапье быстро стал важной частью команды Микеля Артеты. Он провёл 39 матчей во всех турнирах, помог «Арсеналу» завоевать чемпионский титул в Англии и добраться до финала Лиги чемпионов. Руководство клуба решило улучшить условия его соглашения, закрепив долгосрочное сотрудничество с защитником.

В нынешнем сезоне Инкапье продолжает выступать за лондонцев. На его счету девять матчей во всех турнирах, пять из которых пришлись на английскую Премьер-лигу. Несмотря на то что эквадорец пока не всегда получает место в стартовом составе, клуб рассчитывает на него в долгосрочной перспективе.

Продление соглашения с Инкапье стало частью работы «Арсенала» по сохранению ведущих футболистов. Ранее сообщалось о договорённостях по новым контрактам с Декланом Райсом и Юрриеном Тимбером. Также клуб продвигается в переговорах с голкипером Давидом Райей.

При этом официальное объявление о новом контракте Инкапье со стороны «Арсенала» на момент публикации сообщения ещё не последовало. Информацию о подписании соглашения распространил журналист The Athletic Дэвид Орнстейн.