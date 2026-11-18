Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера оценил первые месяцы работы с национальной командой. После победы над Грузией со счётом 1:0 в заключительном туре группового этапа Лиги наций специалист подвёл промежуточные итоги и рассказал, что удалось изменить за время трёх тренировочных сборов.

Итальянский наставник положительно оценил атмосферу внутри коллектива, отношения с футболистами и процесс знакомства с новыми игроками. При этом он признал, что результат в турнире мог быть лучше: украинцы рассчитывали занять второе место в группе, но в итоге финишировали третьими.

«Этот баланс довольно позитивный. У нас хорошая, сплочённая команда. У меня с ними прекрасные отношения, мы хорошо познакомились и ввели группу новых игроков. Надеемся, что к нам вернутся травмированные. Верю, что в марте мы будем лучше подготовлены.

За последние шесть-семь матчей мы постоянно что-то добавляли и учились на своих поражениях. Я считаю, что это положительный результат. Мы хотели бы финишировать вторыми, но нам не хватило буквально нескольких моментов. Если бы в последнем матче забил Сикан… Нам нужно взять всё положительное и улучшить те аспекты, которые этого требуют», — приводит слова Мальдеры Sport.ua.

Матч с Грузией стал для украинской команды последним в 2026 году. Победа позволила завершить групповой этап на третьем месте в квартете B2 с семью очками и сохранить прописку в Лиге B. Грузинская сборная набрала два балла и осталась на последней позиции.

Мальдера рассчитывает, что к следующему сбору команда сможет прибавить благодаря возвращению футболистов, пропускавших матчи из-за травм. В марте украинцам предстоит продолжить работу над игровыми компонентами, которые пока не позволяют стабильно добиваться нужного результата. При этом тренер отдельно отметил, что за прошедшие месяцы сборная получила полезный опыт не только благодаря победам, но и за счёт поражений.