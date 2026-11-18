Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера подвёл итоги матча с Грузией в заключительном туре группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027. Украинская команда одержала победу со счётом 1:0 благодаря голу Даниила Сикана на первой минуте встречи. После финального свистка итальянский специалист объяснил, почему его подопечные не стремились постоянно контролировать мяч и сознательно позволяли сопернику владеть инициативой.

«Конечно, боевой дух — это было очень позитивно со стороны ребят. Быстрый гол, с одной стороны, нам очень помог, с другой — мы немного невнимательно играли с тактической точки зрения. Сегодня было невероятно важно добиться результата, и иногда нужно уметь играть и выигрывать „грязные“ матчи.

Мы не спешили отбирать мяч. Сегодня время было нашим союзником. И правда, что в некоторых моментах мы сильно опускались. Но с психологической точки зрения на поле было очень непросто. И если тебе приходится проводить такие матчи, ты должен это принять и уметь играть в такой футбол. Обычно мы владели мячом более 60% времени и проигрывали, сегодня владели мячом меньше и выиграли.

Я попросил ребят выкладываться на максимум с точки зрения характера, и они очень хотели подарить радость болельщикам. Сегодня речь не идёт о тактике, у них было огромное желание порадовать людей. И это важнее, чем тактика.

В первом тайме мы немного страдали на правом фланге. Во втором тайме мы это исправили — и футбол пошёл лучше. Физически было очень тяжело играть. Нам нужно было лучше действовать в фазе владения мячом», — приводит слова Мальдеры Sport.ua.

Наставник украинцев признал, что команда не во всех компонентах действовала безошибочно. Быстрый гол позволил выбрать более осторожную модель поведения, однако при этом сборная временами слишком глубоко отходила к собственным воротам. Мальдера подчеркнул, что в такой встрече на первый план вышли психологическая устойчивость и готовность футболистов терпеть под давлением соперника.

Отдельно итальянский специалист обратил внимание на проблемы на правом фланге в первой половине матча. После перерыва тренерский штаб скорректировал действия команды, и игра Украины в этом направлении стала выглядеть лучше. При этом Мальдера отметил, что сборной ещё предстоит прибавить при владении мячом.

Победа позволила Украине завершить групповой этап с семью очками и занять третье место в квартете B2, сохранив прописку в Лиге B. Грузия набрала два очка и расположилась на последней, четвёртой позиции. Первое место в группе заняла Северная Ирландия с 11 очками, второй стала Венгрия, в активе которой десять баллов.