Сборная Норвегии одержала волевую победу над Данией в заключительном, шестом туре группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027. Встреча группы 4 Лиги A состоялась 17 ноября на стадионе «Паркен» в Копенгагене и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей. Решающий мяч Эрлинг Холанд забил с пенальти на шестой компенсированной минуте. Главным арбитром матча был турецкий судья Халил Умут Мелер.

Датчане начали встречу значительно активнее и уже к 14-й минуте создали комфортное преимущество. На 11-й минуте Расмус Хойлунд первым оказался на мяче после отскока и отправил его в ворота норвежцев. Спустя три минуты Пьер-Эмиль Хёйбьерг воспользовался подачей Густава Исаксена и ударом головой удвоил преимущество хозяев — 2:0.

Норвегия сумела сократить отставание ещё до перерыва. На 31-й минуте Эрлинг Холанд отправил мяч в сетку, однако после вмешательства VAR гол отменили из-за игры рукой. Тем не менее на 37-й минуте нападающий «Манчестер Сити» всё-таки отличился: Мартин Эдегор воспользовался ошибкой датского голкипера Мадса Хермансена, отобрал мяч и помог Холанду поразить практически пустые ворота. К перерыву счёт оставался 2:1.

После перерыва норвежцы продолжили искать возможность отыграться. Датчане пытались удержать преимущество, но ближе к концовке встречи давление гостей принесло результат. На 83-й минуте Мартин Эдегор получил возможность пробить из центральной части штрафной и отправил мяч в ворота, сравняв счёт — 2:2.

Развязка наступила уже в компенсированное время. После просмотра видеоповтора арбитр назначил пенальти в ворота Дании за игру рукой защитника Йоакима Андерсена. На 90+6-й минуте Холанд подошёл к одиннадцатиметровой отметке и уверенно реализовал удар, оформив дубль и принёс Норвегии победу со счётом 3:2.

Обе команды завершили групповой этап с девятью очками, однако Норвегия заняла второе место благодаря преимуществу в личных встречах и вышла в четвертьфинал Лиги наций. Дания финишировала третьей и теперь сыграет в стыковых матчах за сохранение места в Лиге A. Первую позицию в группе заняла Португалия с 15 очками.