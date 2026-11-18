Алькояно - Мальорка 18 Ноября прямая трансляция

18 Ноября 2026 года в 22:00 (+03:00). Кубок Испании , 1-й раунд

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Алькояно Алькой Мальорка Пальма-де-Мальорка История личных встреч 05.01.2022 Кубок Испании 1/16 финала 1 : 3 14.12.2021 Кубок Испании 2-й раунд 3 : 3 3 : 1 30.11.2021 Кубок Испании 1-й раунд 0 : 3 28.01.2021 Кубок Испании 1/8 финала 1 : 2 20.01.2021 Кубок Испании 1/16 финала 2 : 1 ДВ