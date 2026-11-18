Алькояно - Мальорка 18 Ноября прямая трансляция
18 Ноября 2026 года в 22:00 (+03:00). Кубок Испании, 1-й раунд
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
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Составы команд
Алькояно
Алькой
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
История личных встреч
|05.01.2022
|Кубок Испании
|1/16 финала
|1 : 3
|14.12.2021
|Кубок Испании
|2-й раунд
|3 : 3 3 : 1
|30.11.2021
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 3
|28.01.2021
|Кубок Испании
|1/8 финала
|1 : 2
|20.01.2021
|Кубок Испании
|1/16 финала
|2 : 1 ДВ
Кто победит?
2 голосов болельщиков