Дата публикации: 18-11-2026 12:31

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью раскрыл истинные причины своего ухода из клуба 13 лет назад. Португальский специалист поделился воспоминаниями на церемонии открытия 2026/27 учебного года в Университете «Реала».

Его первый этап работы в Мадриде, длившийся с 2010 по 2013 год, завершился после неоднозначного сезона. Команда уступила «Барселоне» в чемпионской гонке, проиграла в финале Кубка Испании «Атлетико» (1:2) и выбыла из Лиги чемпионов на стадии полуфинала. После поражения в кубковом финале Моуринью назвал тот год худшим в своей тренерской карьере, хотя и охарактеризовал первые два сезона в клубе как успешные. Несмотря на действующий контракт, рассчитанный ещё на три года, стороны приняли совместное решение о расторжении соглашения, и португалец вернулся в «Челси».

> «В 2013 году я мог остаться в „Реале“, но ушёл из любви к клубу. Тогда я считал, что команда больше не нуждается в тренере моего профиля», — заявил Моуринью.

По словам тренера, 13 лет, проведённые вне Испании, позволили ему по-новому взглянуть на то, как воспринимают мадридский клуб в других странах.

Моуринью также поделился личной историей, связанной с его семьёй. Он рассказал, что его отец был страстным поклонником «Реала» и особенно восхищался Альфредо Ди Стефано. Одним из самых ярких воспоминаний в жизни его отца стало посещение прощального матча Франсиско Хенто на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Стоит отметить, что за три года своей первой каденции в Мадриде португалец успел пополнить клубный музей, завоевав титулы чемпиона, обладателя Кубка и Суперкубка Испании.