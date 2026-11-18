Легенда «Баварии» похвалил Клоппа за работу с национальной командой
Легенда мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус высоко оценил работу Юргена Клоппа в качестве главного тренера национальной сборной Германии. Поводом для таких выводов послужили ноябрьские матчи «бундестим» в Лиге наций, в которых команда уверенно обыграла Сербию (3:1) и разгромила Нидерланды со счётом 5:0.
Маттеус, ныне выступающий в роли эксперта, отметил, что в распоряжении тренера есть исполнители из ведущих клубов Европы. По мнению экс-футболиста, ключевым фактором успеха стало умение Клоппа правильно подобрать состав.
> «В сборной есть футболисты, которые играют за топ-клубы Европы. Клоппу нужно было правильно подобрать игроков, и у него это получилось. Сейчас в команде отличная атмосфера, не такая, как на мундиале. Тренер создал в коллективе такую среду, где каждый верит в свои силы. Футболисты работают как одно целое», — приводит слова Маттеуса Sky Sport.
Результаты не заставили себя ждать: по итогам группового этапа Лиги наций сборная Германии заняла первое место в своей группе и квалифицировалась в плей-офф турнира.
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