Президент «Баварии» исключил переговоры «Реала» по трансферу Майкла Олисе
Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер прокомментировал слухи о возможном переходе вингера Майкла Олисе в мадридский «Реал». По словам немецкого функционера, он напрямую обсудил этот вопрос с главой «сливочных» Флорентино Пересом.
Хайнер заявил, что получил от Переса заверения в том, что мадридский клуб не вступал в переговоры ни с самим футболистом, ни с его представителями. Руководитель «Баварии» подчеркнул, что в клубе спокойны за своё будущее и рассчитывают сохранить англичанина на долгие годы.
«Мы спокойны и хотим, чтобы Олисе оставался в «Баварии» ещё много лет», — цитирует Хайнера издание Madrid Xtra.
На провокационный вопрос о том, готова ли «Бавария» рассмотреть трансфер в случае предложения в 250–300 миллионов евро, президент клуба дал понять, что продажа лидеров не входит в политику команды.
«Рассмотрели бы мы возможность его продажи за 250–300 миллионов евро? Мы не тот клуб, который продаёт. Мы покупаем», — добавил Хайнер.
На фоне этих заявлений Олисе демонстрирует впечатляющую форму. В текущем сезоне 24-летний футболист провёл 15 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт 12 забитых мячей и 7 голевых передач.
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