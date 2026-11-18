Легендарный бразильский футболист Роналдиньо, которому сейчас 46 лет, прервал 11-летнее отсутствие в большом спорте, выйдя в основном составе итальянской «Равенны» в матче третьего дивизиона против «Форли». Однако его появление на поле вызвало резкую критику со стороны бывшего игрока сборной Италии Антонио Кассано.

Кассано, в прошлом выступавший за «Милан», поспешил оговориться, что его недовольство не касается наследия бразильца. По мнению итальянца, Роналдиньо — один из величайших талантов в истории, заслуживающий места в пятёрке лучших наряду с Лионелем Месси, Диего Марадоной, Роналдо и, возможно, Пеле.

«Я хочу начать с того, что безмерно уважаю Роналдиньо и как человека, и как спортсмена. Он однозначно входит в топ-5 футболистов всех времён, рядом с Месси, Марадоной, Роналдо и, может быть, Пеле. У него была феноменальная карьера, он завоевал все возможные трофеи. Такого таланта мир больше не видел», — отметил Кассано.

Тем не менее, экс-форвард жёстко разделил оценку прошлых заслуг и нынешнего выступления. То, что бразилец продемонстрировал на поле, Кассано назвал «отвратительным зрелищем».

«Зачем он это сделал в 46 лет, находясь в такой физической форме? Я не понимаю. Может, всё дело в его дружбе с президентом клуба Игнацио Чиприани или в крупном контракте? Я не знаю истинных причин. На мой взгляд, это просто фарс», — заявил итальянец.

Сам матч состоялся 15 ноября и завершился победой «Равенны» со счётом 2:0. Роналдиньо отыграл первый тайм целиком. Он поучаствовал в голевой комбинации, которая привела к мячу Джулио Донати на 36-й минуте, после чего был заменён в перерыве. Второй гол хозяева забили усилиями Симоне Рабби на 58-й минуте.

Возвращение стало возможным благодаря контракту, подписанному летом 2026 года. Соглашение, помимо спортивной части, включало покупку бразильцем доли в клубе. Инициатором проекта выступил президент «Равенны» Игнацио Чиприани, давний друг Роналдиньо. По задумке, появление звезды должно было привлечь внимание к команде.

После финального свистка сам Роналдиньо допустил, что может вновь появиться в составе «Равенны», отметив, что это будет зависеть от решения Чиприани. Возвращение ветерана вызвало ажиотаж в СМИ и среди болельщиков, но вместе с тем породило дебаты о том, насколько уместно участие бывших звёзд в официальных матчах профессиональных лиг.