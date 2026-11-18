Дата публикации: 18-11-2026 12:16

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов прокомментировал инициативу комментатора «Матч ТВ» Михаила Моссаковского о возможном участии национальной команды в Кубке Америки 2028 года.

На вопрос о том, является ли эта идея технически выполнимой или же она относится к области фантазий, Митрофанов ответил, что с технической точки зрения нет ничего невозможного. Однако ключевым фактором, по его мнению, является целесообразность такого шага.

«Технически возможно всё, но нужно понимать, насколько это рационально. Средняя продолжительность перелёта, даже если всё в порядке и без задержек, составляет от 36 часов», — отметил глава РФС.

Митрофанов предложил оценить ситуацию с практической стороны, в первую очередь — с позиции клубов.

«Давайте начнём с опроса клубов Российской Премьер-Лиги и узнаем их позицию относительно того, в каком состоянии они будут получать игроков, которые на недельную паузу будут улетать в другие временные слоты. Проанализируем это и подумаем над рациональностью этого решения», — заявил он.

В ответ на уточнение, что речь идёт не о рядовом матче, а о полноценном участии в финальном турнире по примеру сборной США, Митрофанов подчеркнул, что проблема гораздо глубже. Он указал на необходимость подготовки, длительного перелёта и акклиматизации.

«Ещё раз: к нему нужно готовиться, туда нужно добираться, проходить акклиматизацию. Это не вопрос просто желания. Есть определённая нагрузка, есть задачи, в том числе по восстановлению игроков, по их подготовке к новому футбольному сезону. Это большая совокупность проблем. Поэтому речь, повторюсь, о рациональности», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.