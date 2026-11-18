Мартинес считает, что Пас способен стать новым лидером сборной Аргентины
Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес выразил уверенность, что полузащитник Нико Паскаль в перспективе способен стать преемником Лионеля Месси в национальной команде. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.
По словам вратаря, футболист «Комо» всё лучше адаптируется в коллективе и своей игрой доказывает право на место в основном составе. Мартинес подчеркнул, что для этого молодому игроку необходимо сохранить свои текущие качества.
«Если Нико Пас сохранит скромность и нынешнюю форму, то сможет взять на себя ответственность за выступление под десятым номером в сборной Аргентины. Он может привести нас ко многим победам», — заявил Мартинес.
Недавний матч против Коста-Рики, завершившийся разгромной победой аргентинцев со счётом 7:0, стал знаковым для обоих игроков. Нико Пас оформил дубль, а сам Мартинес повторил историческое достижение Серхио Ромеро.
Эмилиано сделал 47-й «сухой» матч за национальную команду, сравнявшись с Ромеро по этому показателю. Однако Мартинесу для установления рекорда потребовалось всего 71 игра, в то время как его предшественнику — 96 встреч.
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