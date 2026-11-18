Дата публикации: 18-11-2026 12:35

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес выразил уверенность, что полузащитник Нико Паскаль в перспективе способен стать преемником Лионеля Месси в национальной команде. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

По словам вратаря, футболист «Комо» всё лучше адаптируется в коллективе и своей игрой доказывает право на место в основном составе. Мартинес подчеркнул, что для этого молодому игроку необходимо сохранить свои текущие качества.

«Если Нико Пас сохранит скромность и нынешнюю форму, то сможет взять на себя ответственность за выступление под десятым номером в сборной Аргентины. Он может привести нас ко многим победам», — заявил Мартинес.

Недавний матч против Коста-Рики, завершившийся разгромной победой аргентинцев со счётом 7:0, стал знаковым для обоих игроков. Нико Пас оформил дубль, а сам Мартинес повторил историческое достижение Серхио Ромеро.

Эмилиано сделал 47-й «сухой» матч за национальную команду, сравнявшись с Ромеро по этому показателю. Однако Мартинесу для установления рекорда потребовалось всего 71 игра, в то время как его предшественнику — 96 встреч.