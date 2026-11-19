Дата публикации: 19-11-2026 16:54

Лондонский «Арсенал» рассматривает возможность усиления состава одним из самых перспективных молодых игроков Англии. Как сообщает Sky Sports, «канониры» ведут активную работу по трансферу 23-летнего полузащитника «Борнмута» Алекса Скотта. Интерес столичного клуба к воспитаннику своей академии, который сейчас блистает на юге Англии, может стать одним из самых громких переходов грядущего окна.

Цена вопроса: 80 миллионов за талант

По информации источников, знакомых с ситуацией, «Борнмут» готов расстаться со своей главной звездой только за внушительную сумму. Ориентировочная стоимость трансфера составляет от 75 до 80 миллионов фунтов стерлингов, не считая возможных бонусов за достижения игрока в будущем. Это делает потенциальную сделку одной из самых дорогих в истории «Арсенала».

Контрактный щит «вишен»: действующее соглашение до 2028 года

Переговоры обещают быть крайне сложными, так как у футболиста действует долгосрочное соглашение с клубом. Контракт Алекса Скотта с «Борнмутом» рассчитан до 2028 года, что дает его нынешним работодателям сильную позицию на переговорах. «Вишени» (прозвище «Борнмута») не спешат расставаться с ключевым игроком и могут диктовать свои условия, завышая цену.

Разрыв в оценках: Transfermarkt против реальности

Интересно, что рыночная оценка портала Transfermarkt значительно ниже сумм, обсуждаемых клубами. Согласно данным аналитиков, стоимость Скотта составляет 58 миллионов фунтов. Разница в 20 миллионов фунтов наглядно демонстрирует, насколько высоко «Борнмут» и претендующие на него клубы оценивают потенциал и текущую форму англичанина, а также влияние длительности контракта на итоговую цену.

Статистика сезона: скромные цифры, высокий потенциал

На первый взгляд, атакующие показатели игрока в текущем сезоне выглядят не слишком впечатляюще: 1 гол и 2 голевые передачи в 6 матчах во всех турнирах. Однако скауты «Арсенена» обращают внимание не на сухую статистику, а на его роль в построении игры, дриблинг, видение поля и способность обострять в центре полузащиты. Эксперты отмечают, что для 23-летнего игрока, выступающего за команду-середняк АПЛ, его влияние на поле выходит далеко за рамки голевых действий.