Дата публикации: 19-11-2026 16:58

Глобальное изменение одного из самых спорных правил футбола, которое активно продвигал Арсен Венгер, рискует остаться лишь на бумаге. Идея заключалась в том, чтобы упростить определение положения «вне игры» и избавить игру от голов, отмененных из-за считанных сантиметров. В качестве эксперимента правило тестировалось в течение сезона 2026 года в Канадской премьер-лиге, однако результаты не убедили консультативные органы Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).

Суть эксперимента: «правило видимого зазора»

Венгер предложил изменить подход к фиксации офсайда. Вместо того чтобы искать касание линии или определять положение по частям тела, которые могут забить гол, предлагалось использовать критерий «видимого просвета». Если между атакующим игроком и защитником можно было отчетливо увидеть зазор (пространство), офсайд не фиксировался. Это должно было сыграть на руку атакующей стороне и положить конец микроскопическим компьютерным линиям VAR.

Статистика и реальность: меньше свистков, но не больше голов

Главной целью нововведения было стимулирование атакующего футбола. Организаторы надеялись, что нападающие получат больше свободы, а защитники побоятся подниматься высоко. Статистика канадского чемпионата показала, что количество зафиксированных офсайдов действительно заметно снизилось. Однако ожидаемого взрывного роста атакующих действий не произошло. Число опасных моментов и голов осталось практически на прежнем уровне, что стало первым тревожным сигналом для IFAB.

Тактический откат: как тренеры адаптировались к изменениям

Футбольный мир оказался слишком гибким для революционного правила. Понимая, что теперь атакующий игрок получает преимущество даже при минимальном расстоянии, команды начали применять контрмеры. Тренеры стали осознанно располагать линию обороны значительно глубже, ближе к своим воротам. Таким образом, защитники нивелировали выгоду от «просвета», фактически вернув игру в те же тактические рамки, которые существовали и раньше. Преимущество, которое должно было перейти к атаке, растворилось.

Что дальше: заморозка или новая дискуссия?

На текущий момент первоначальная версия правила «видимого зазора», по всей видимости, будет отложена на неопределенный срок. Эксперты IFAB посчитали, что побочные эффекты (вынужденная глубокая оборона) перевешивают пользу от снижения количества спорных эпизодов. Тем не менее, дебаты о том, как сделать футбол более динамичным и справедливым, далеки от завершения. Вероятно, в ближайшее время будут предложены другие модификации или альтернативные тесты, так как проблема миллиметровых офсайдов продолжает раздражать игроков, тренеров и болельщиков.