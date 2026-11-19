Дата публикации: 19-11-2026 16:50

В Марокко, на конгрессе в марте 2027 года, определится новый глава мирового футбольного управления. За пост президента ФИФА поборются три кандидата. Избирательная комиссия окончательно утвердила список претендентов, в который вошли действующий руководитель и два его оппонента.

Утвержденные претенденты: состав гонки

В окончательный реестр участников вошли:

- Джанни Инфантино — действующий президент организации.

- Филипп Диалло — глава Федерации футбола Франции.

- Кодзо Тасима — экс-президент Японской футбольной ассоциации.

Согласно официальным процедурам, все документы были переданы в избирательную комиссию для проверки на соответствие правилам ФИФА. В соответствии с уставом и избирательным календарем, национальные ассоциации получат официальное уведомление с именами допущенных участников не позднее 18 февраля 2027 года.

Джанни Инфантино: курс на третий срок

56-летний швейцарец стремится сохранить свой пост, который он занимает с февраля 2016 года. Примечательно, что Инфантино пришел к власти на внеочередном конгрессе, сменив на тот момент отстраненного Йозефа Блаттера. В дальнейшем его переизбрание проходило в формате безальтернативной гонки, что делает грядущие выборы первыми за долгое время, где у него появятся реальные конкуренты.

Кодзо Тасима: опыт из Страны восходящего солнца

68-летний представитель Японии обладает солидным бэкграундом в международных футбольных структурах. Он возглавлял национальную ассоциацию в период с 2016 по 2018 год. Кроме того, Тасима является ветераном управленческого корпуса ФИФА, входя в его состав с апреля 2015 года, что дает ему глубокое понимание внутренних механизмов организации.

Филипп Диалло: новый игрок с европейским влиянием

В свои 63 года французский функционер представляет серьезную силу, опирающуюся на поддержку европейского футбола. Его карьера в футбольной администрации началась еще в 1992 году с должности директора Союза профессиональных футбольных клубов Франции. Пройдя путь до главы национальной федерации в 2023 году, он в апреле того же года укрепил свои позиции, войдя в состав исполкома УЕФА. Это делает его ключевым кандидатом, представляющим интересы Старого Света.