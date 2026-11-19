Грузинский феномен: Хвича Кварацхелия — человек года по версии GQ
Журнал GQ назвал имя главной звезды 2026 года, и им стал вингер «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия. Грузинский футболист обошел представителей кино, музыки и моды, получив престижный титул «Человек года». Премия вручается с 1996 года и отмечает тех, кто не просто добился успеха, но и оказал существенное влияние на современную культуру. Вместе с Хвичей в список лауреатов французского издания GQ вошел боец смешанных единоборств Салахдин Парнасс.
Триумф вопреки трагедии: за что наградили Хвичу
Присуждение титула выглядит особенно символично на фоне недавних событий в карьере футболиста. Несмотря на то что 2026 год для Кварацхелии оказался разделен на «до» и «после», именно первая его половина стала определяющей. Эксперты и голосующие отметили его феноменальный вклад в успехи «ПСЖ» на старте сезона, его уникальное дриблинг и решающую роль в ключевых матчах, которые и обеспечили ему место в итоговом голосовании GQ.
Роковой матч с «Барселоной» и девять месяцев вне игры
Яркое выступление грузинского таланта было прервано тяжелой травмой. В матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против «Барселоны», который завершился победой парижан со счетом 4:2, Хвича получил разрыв крестообразных связок колена. По сообщениям СМИ, восстановление после такого повреждения займет около девяти месяцев, что ставит под вопрос его участие в решающих стадиях сезона и, возможно, в крупных международных турнирах сборных.
Шестой в мире: как Кварацхелия превзошел девятерых одноклубников
Травма не помешала футбольному сообществу оценить вклад игрока в уходящем году. Вингер занял высокое шестое место в итоговом голосовании на «Золотой мяч» — 2026. Этот результат особенно примечателен тем, что Кварацхелия сумел опередить сразу девятерых своих одноклубников по «ПСЖ», которые также были номинированы на главную индивидуальную награду в футболе. Это подчеркивает, что его влияние на игру команды было более весомым, чем у любой другой звезды парижского суперклуба.
Культурный код: почему футболист обошел актеров и музыкантов
Попадание спортсмена в один ряд с деятелями кино и моды говорит о его выходе за рамки чисто спортивного амплуа. Кварацхелия стал не просто футболистом, а поп-иконой. Его стиль игры, узнаваемая техника и харизма оказали влияние на молодежную культуру и моду, сделав его лицом целого поколения. Именно это культурное эхо, а не только статистика голов и передач, стало решающим фактором для жюри GQ при выборе лауреата 2026 года.
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