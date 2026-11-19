«Месси обещал ему Золотой мяч»: Суарес раскрыл детали переговоров с Неймаром
Бразильский форвард «Интер Майами» Луис Суарес пролил свет на один из самых громких трансферов в истории футбола. В эфире радиостанции Catalunya Ràdio в программе Tot costa уругваец рассказал о безуспешных попытках удержать Неймара в «Барселоне» летом 2017 года. По словам Суареса, он и Лионель Месси делали всё возможное, чтобы их звездный партнер не покидал каталонский клуб ради перехода в «ПСЖ».
Безуспешная осада: как Месси и Суарес пытались спасти трио MSN
Нападающие составляли легендарную атакующую связку «Барселоны», и мысль о её распаде была для них невыносима. Суарес признается, что уговоры были активными, но тщетными. Кульминацией стал разговор Месси с Неймаром, в котором аргентинец использовал самый весомый аргумент: он прямо заявил бразильцу, что тот выиграет «Золотой мяч», если останется в системе «сине-гранатовых». Однако даже такое обещание от лучшего игрока мира не смогло изменить решение Неймара.
Рекорд, изменивший рынок: 222 миллиона евро от «ПСЖ»
Причиной, по которой личные уговоры оказались бессильны, стали астрономические финансовые условия. Летом 2017 года «Пари Сен-Жермен» активировал клаусулу в 222 миллиона евро, что на тот момент стало абсолютным мировым рекордом. Эта сумма не только сделала переход неотвратимым с юридической точки зрения, но и навсегда изменила экономику футбола, задрав планку стоимости топ-игроков на недосягаемую высоту.
Парижская глава: статистика Неймара во Франции
Бразилец провел в составе французского гранда шесть лет — с августа 2017-го по август 2023-го. За это время он стал центральной фигурой клуба, хотя и постоянно боролся с травмами. Его итоговые показатели выглядят внушительно: 173 официальных матча во всех турнирах и 118 забитых голов. Несмотря на высокую результативность, Неймар так и не смог привести «ПСЖ» к долгожданной победе в Лиге чемпионов, что стало главным разочарованием его парижского этапа карьеры.
Несбывшееся пророчество: почему Неймар не получил «Золотой мяч»
Аргумент Лионеля Месси оказался пророческим с точностью до наоборот. Уйдя из «Барселоны», бразилец фактически закрыл себе путь к главному индивидуальному трофею. Оставшись в тени Месси и Криштиану Роналду, а затем страдая от травм в менее конкурентной французской лиге, Неймар выпал из гонки за «Золотой мяч». Переход в «ПСЖ» принес ему финансовую выгоду и трофеи во внутреннем чемпионате, но навсегда лишил шанса стать лучшим футболистом планеты.
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