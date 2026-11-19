Дата публикации: 19-11-2026 17:18

Сборная одного из самых удаленных и малонаселенных государств мира ставит перед собой амбициозную цель — стать полноправным членом футбольной семьи. Как сообщает издание Goal, национальная федерация футбола Маршалловых Островов активно работает над развитием игры, чтобы получить официальное признание ФИФА. Это признание — единственный пропуск, который позволит команде в будущем участвовать в отборочных циклах к чемпионату мира.

От Арканзаса до домашнего чемпионата: шаги к признанию

Несмотря на географическую изоляцию, федерация ищет нестандартные пути для роста. В феврале прошлого года в американском штате Арканзас прошел тренировочный сбор, который стал ключевым событием: он помог не только расширить мужской состав, но и впервые сформировать полноценную женскую сборную. Следующим этапом стала организация внутренней жизни: в апреле страна успешно провела свой первый национальный чемпионат по футзалу, продемонстрировав организационные способности.

Главная цель на год: провести матч дома

По словам представителя футбольной организации Мэтта Уэбба, сейчас федерация сосредоточена на исторической задаче. В течение следующих 12 месяцев команда рассчитывает провести свой первый официальный домашний матч на территории самих Маршалловых Островов. «Нужно уметь делать это на своей территории. Возможность провести матч на Маршалловых Островах станет следующим ориентиром. Мы сможем показать: футбол здесь очень популярен, мы способны организовывать международные мероприятия», — цитирует Уэбба Goal.

Угроза с океана: как климат разрушает стадионы

Путь островитян к футбольному признанию осложняется экзистенциальной угрозой, не связанной со спортом. Развитие страны и её инфраструктуры находится под угрозой из-за глобального потепления. Повышение уровня моря, риск затопления территорий и загрязнение пресных источников воды — всё это может сделать некоторые острова необитаемыми в ближайшие десятилетия. Для футбола это означает потенциальную потерю тренировочных баз и угрозу самому существованию национальной идентичности команды.

География вызова: где находятся Маршалловы Острова

Маршалловы Острова — это тихоокеанское государство, расположенное в Микронезии. Политически страна находится в свободной ассоциации с США, что во многом определяет её логистику и возможности. Для местных жителей футбол — это не просто игра, а способ заявить о себе на мировой арене, несмотря на то, что их родина может буквально исчезнуть с карты из-за изменения климата.