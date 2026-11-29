В воскресенье, 29 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Удинезе и Фиорентина. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 14:30 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Федерико Ла Пенна. Игра прошла на стадионе «Блуэнерджи Стадиум» в городе Удине.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Удинезе (схема 3-5-2): Мадука Окойе, Джеймс Абанква, Кристиан Кабаселе, Умар Соле, Мергим Войвода, Санди Ловрич, Йеспер Карлстрём, Ойер Саррага, Ассан Камара, Николо Дзаньоло, Юрген Эккеленкамп.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Фиорентина на сегодняшнюю встречу: Давид Де Хеа, Алехандро Хименес, Раду Дрэгушин, Лука Раньери, Жуан Мариу, Шер Ндур, Николо Фаджоли, Марко Брешианини, Франко Мастантуоно, Матео Пеллегрино, Алиу Нджие.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 8-й минуте матча команда Удинезе открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Санди Ловрич. Счет стал 1:0.

На 45+2-й минуте в составе Фиорентина последовала вынужденная замена: Давид Де Хеа уступил место Оливер Кристенсен.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Марко Брешианини на поле появился Педру Гонсалвеш (Фиорентина).

На 46-й минуте в составе Фиорентина поле покинул Жуан Мариу, а вместо него вышел Виктор Вальдепеньяс.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 60-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Лука Раньери (Фиорентина).

На 61-й минуте произошла еще одна замена: вместо Мергим Войвода на поле появился Алессандро Дзаноли (Удинезе).

На 68-й минуте в составе Фиорентина поле покинул Франко Мастантуоно, а вместо него вышел Бету.

На 71-й минуте произошла еще одна замена: вместо Ойер Саррага на поле появился Вакун Иссуф Байо (Удинезе).

На 80-й минуте в составе Фиорентина поле покинул Матео Пеллегрино, а вместо него вышел Артур Атта.

На 89-й минуте произошла еще одна замена: вместо Санди Ловрич на поле появился Леннон Миллер (Удинезе).

На 89-й минуте в составе Удинезе поле покинул Николо Дзаньоло, а вместо него вышел Хуан Арисала.

На 90+3-й минуте в карточку арбитра попал Юрген Эккеленкамп (Удинезе).

На 90+4-й минуте предупреждение получил Шер Ндур (Фиорентина).

Итог встречи

На 95-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Удинезе и Фиорентина завершился с итоговым счетом 1:0 в пользу команды Удинезе.

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