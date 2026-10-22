Бетис - Фейеноорд (21.10.2026) | Лига Чемпионов 2026/27

В среду, 21 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Реал Бетис и Фейеноорд. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Симоне Соцца. Игра прошла на стадионе «Estadio de la Cartuja» в городе Севилья.
Стартовые составы команд
Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Реал Бетис (схема 4-2-3-1): Альваро Вальес, Эктор Бельерин, Марк Бартра, Натан, Фран Гарсия, Пабло Форнальс, Марк Рока, Антони, Иско, Абдессамад Эззалзули, Трой Пэрротт.
Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Фейеноорд на сегодняшнюю встречу: Тьярк Эрнст, Живайро Рид, Джеремайя Сент-Джаст, Мика Мармоль, Хави Лопес, Дживай Зехиел, Шарль Ванхутте, Уссама Таргаллин, Анис Хадж Мусса, Начо Ферри, Лучано Валенте.
Хроника матча и забитые голы
С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.
Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 14-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Мика Мармоль (Фейеноорд).
На 52-й минуте в карточку арбитра попал Шарль Ванхутте (Фейеноорд).
На 59-й минуте матча команда Реал Бетис открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Иско с пенальти. Счет стал 1:0.
Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:
На 64-й минуте в составе Реал Бетис поле покинул Пабло Форнальс, а вместо него вышел Дани Себальос.
На 64-й минуте произошла еще одна замена: вместо Антони на поле появился Родриго Рикельме (Реал Бетис).
На 79-й минуте в составе Фейеноорд поле покинул Джеремайя Сент-Джаст, а вместо него вышел Цуёси Ватанабэ.
На 79-й минуте произошла еще одна замена: вместо Шарль Ванхутте на поле появился Гауссу Диарра (Фейеноорд).
На 80-й минуте в составе Реал Бетис поле покинул Иско, а вместо него вышел Джовани Ло Чельсо.
На 80-й минуте произошла еще одна замена: вместо Трой Пэрротт на поле появился Нельсон Деосса (Реал Бетис).
На 82-й минуте в составе Реал Бетис поле покинул Эктор Бельерин, а вместо него вышел Анхель Ортис.
На 82-й минуте произошла еще одна замена: вместо Лучано Валенте на поле появился Сем Стейн (Фейеноорд).
На 86-й минуте предупреждение получил Родриго Рикельме (Реал Бетис).
На 90-й минуте в составе Фейеноорд поле покинул Уссама Таргаллин, а вместо него вышел Тобиас ван ден Элсхаут.
Итог встречи
На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Реал Бетис и Фейеноорд завершился с итоговым счетом 1:0 в пользу команды Реал Бетис.
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