В среду, 25 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Брюгге и Ливерпуль ФК. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 23:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Алехандро Эрнандес. Игра прошла на стадионе «Ян Брейдел» в городе Брюгге.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Брюгге (схема 4-2-3-1): Янн Зоммер, Кириани Саббе, Йорне Спилерс, Брэндон Мехеле, Хоакин Сейс, Фредди Поттс, Ханс Ванакен, Карлос Форбс, Хуго Ветлесен, Феликс Лемарешаль, Николо Тресольди.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Ливерпуль ФК на сегодняшнюю встречу: Алиссон, Джереми Фримпонг, Рональд Араухо, Жереми Жаке, Милош Керкез, Доминик Собослаи, Трей Ньони, Виктор Муньос, Флориан Вирц, Брэдли Баркола, Александер Исак.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на -5-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Andoni Iraola (Ливерпуль ФК).

На 13-й минуте матча команда Ливерпуль ФК открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Александер Исак. Счет стал 0:1.

На 42-й минуте в составе Ливерпуль ФК последовала вынужденная замена: Виктор Муньос уступил место Рио Нгумоха.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 73-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джереми Фримпонг на поле появился Вирджил ван Дейк (Ливерпуль ФК).

На 73-й минуте в составе Ливерпуль ФК поле покинул Трей Ньони, а вместо него вышел Алексис Мак Аллистер.

На 75-й минуте произошла еще одна замена: вместо Хуго Ветлесен на поле появился Ромео Вермант (Брюгге).

На 75-й минуте в составе Брюгге поле покинул Феликс Лемарешаль, а вместо него вышел Мамаду Диакон.

На 79-й минуте поединка команда Ливерпуль ФК сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Флориан Вирц. Счет стал 0:2.

На 82-й минуте поединка команда Ливерпуль ФК сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Александер Исак. Счет стал 0:3.

На 83-й минуте произошла еще одна замена: вместо Кириани Саббе на поле появился Уго Сике (Брюгге).

На 83-й минуте в составе Брюгге поле покинул Фредди Поттс, а вместо него вышел Шевио Тсава.

На 86-й минуте произошла еще одна замена: вместо Брэдли Баркола на поле появился Люк Чемберс (Ливерпуль ФК).

На 86-й минуте в составе Ливерпуль ФК поле покинул Александер Исак, а вместо него вышел Льюис Кумас.

На 89-й минуте произошла еще одна замена: вместо Хоакин Сейс на поле появился Маттео Дамс (Брюгге).

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Брюгге и Ливерпуль ФК завершился с итоговым счетом 0:3 в пользу команды Ливерпуль ФК.

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