Утрехт - НЕК Неймеген 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды), вместимость: 24426 08 Ноября 2026 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия , 12-й тур Главный судья: Эрвин Бланк (Херхюговард, Нидерланды);

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Утрехт Утрехт НЕК Неймеген Неймеген История личных встреч 11.02.2026 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 18-й тур 1 : 3 02.11.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 11-й тур 1 : 0 15.03.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 26-й тур 0 : 1 24.11.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 13-й тур 1 : 2 17.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур 1 : 0 23.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 6-й тур 3 : 0 12.03.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 25-й тур 2 : 2 16.09.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 7-й тур 0 : 0 29.04.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 31-й тур 1 : 0 22.09.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 6-й тур 0 : 3 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Фейеноорд 11 25 2 Лига чемпионов Аякс 11 24 3 Лига Европы ПСВ Эйндховен 11 23 4 Плей-офф Лиги конференций Твенте 11 23 5 Плей-офф Лиги конференций АЗ Алкмар 11 20 6 Плей-офф Лиги конференций Фортуна 12 20 7 Плей-офф Лиги конференций Херенвен 11 18 8 Гронинген 11 15 9 Камбюр 11 15 10 Гоу Эхед Иглс 11 14 11 Спарта 11 12 12 ПЕК Зволле 12 12 13 Утрехт 11 12 14 НЕК Неймеген 11 11 15 Эксельсиор 11 11 16 Стыковая зона Телстар 12 10 17 Зона вылета АДО Ден Хааг 11 6 18 Зона вылета Виллем II 12 3