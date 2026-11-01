Утрехт - НЕК Неймеген 08 Ноября прямая трансляция
Стадион: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды), вместимость: 24426
08 Ноября 2026 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур
Главный судья: Эрвин Бланк (Херхюговард, Нидерланды);
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
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Составы команд
Утрехт
Утрехт
НЕК Неймеген
Неймеген
История личных встреч
|11.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|1 : 3
|02.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|1 : 0
|15.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|0 : 1
|24.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|1 : 2
|17.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|1 : 0
|23.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|3 : 0
|12.03.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|2 : 2
|16.09.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|0 : 0
|29.04.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|1 : 0
|22.09.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|11
|25
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|11
|24
| 3
Лига Европы
|ПСВ Эйндховен
|11
|23
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|11
|23
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|11
|20
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|12
|20
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|11
|18
|8
|Гронинген
|11
|15
|9
|Камбюр
|11
|15
|10
|Гоу Эхед Иглс
|11
|14
|11
|Спарта
|11
|12
|12
|ПЕК Зволле
|12
|12
|13
|Утрехт
|11
|12
|14
|НЕК Неймеген
|11
|11
|15
|Эксельсиор
|11
|11
| 16
Стыковая зона
|Телстар
|12
|10
| 17
Зона вылета
|АДО Ден Хааг
|11
|6
| 18
Зона вылета
|Виллем II
|12
|3
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