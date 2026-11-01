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Утрехт - НЕК Неймеген 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды), вместимость: 24426
08 Ноября 2026 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур
Главный судья: Эрвин Бланк (Херхюговард, Нидерланды);
Утрехт
НЕК Неймеген

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи


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Составы команд
Утрехт
Утрехт
НЕК Неймеген
Неймеген
История личных встреч
11.02.2026 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 18-й тур НЕК Неймеген1 : 3Утрехт
02.11.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 11-й тур Утрехт1 : 0НЕК Неймеген
15.03.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Утрехт0 : 1НЕК Неймеген
24.11.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 13-й тур НЕК Неймеген1 : 2Утрехт
17.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Утрехт1 : 0НЕК Неймеген
23.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 6-й тур НЕК Неймеген3 : 0Утрехт
12.03.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 25-й тур НЕК Неймеген2 : 2Утрехт
16.09.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 7-й тур Утрехт0 : 0НЕК Неймеген
29.04.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 31-й тур Утрехт1 : 0НЕК Неймеген
22.09.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 6-й тур НЕК Неймеген0 : 3Утрехт
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд1125
2
Лига чемпионов
Аякс1124
3
Лига Европы
ПСВ Эйндховен1123
4
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1123
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1120
6
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна1220
7
Плей-офф Лиги конференций
Херенвен1118
8 Гронинген1115
9 Камбюр1115
10 Гоу Эхед Иглс1114
11 Спарта1112
12 ПЕК Зволле1212
13 Утрехт1112
14 НЕК Неймеген1111
15 Эксельсиор1111
16
Стыковая зона
Телстар1210
17
Зона вылета
АДО Ден Хааг116
18
Зона вылета
Виллем II123
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Утрехт
0%
Ничья
0%
НЕК Неймеген
0%

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