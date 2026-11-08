Зенит - Ростов 8 ноября обзор матча Дата публикации: 08-11-2026 Зенит 2 : 2 Ростов События матча Зенит (Санкт-Петербург) - ФК Ростов 13' Виктор Мелёхин 15' ⚽ Дуглас Сантос (1 - 0) 53' ⚽ Кевин Андраде (1 - 1) Автогол 58' ⚽ Луис Энрике (2 - 1) 63' ⇄ Игорь Дивеев / Александр Соболев 63' ⇄ Вендел / Густаво Мантуан 69' ⇄ Иван Комаров / Тимур Сулейманов 71' Максим Глушенков 72' Данила Прохин 76' Вильмар Барриос 83' ⚽ Иван Комаров (2 - 2) 87' ⇄ Джон Джон / Вильмар Барриос 87' ⇄ Фелипе Аугусто / Педро 90+1' ⇄ Даниил Шанталий / Константин Кучаев Составы команд Зенит Санкт-Петербург Ростов Ростов-на-Дону 57 вр Богдан Москвичёв 31 зщ Густаво Мантуан 63' 25 зщ Кевин Андраде 33 зщ Нино 3 зщ Дуглас Сантос 5 пз Вильмар Барриос 87' 93 пз Артём Карпукас 11 нп Луис Энрике 10 нп Максим Глушенков 20 нп Педро 87' 7 нп Александр Соболев 63' 78 зщ Игорь Дивеев 63' 8 пз Вендел 63' 14 пз Джон Джон 87' 9 нп Фелипе Аугусто 87' 84 вр Артём Петров 4 зщ Виктор Мелёхин 3 зщ Умар Сако 40 зщ Игор Ногейра 87 зщ Андрей Лангович 27 зщ Данила Прохин 8 пз Алексей Миронов 18 пз Константин Кучаев 90+1' 7 нп Роналдо 99 нп Тимур Сулейманов 69' 6 нп Олакунле Олусегун 10 пз Иван Комаров 69' 21 пз Даниил Шанталий 90+1' Запасные 16 вр Денис Адамов 96 вр Максим Зайцев 28 зщ Нуралы Алип 66 зщ Роман Вега 15 зщ Вячеслав Караваев 61 пз Даниил Кондаков 38 пз Амир Мусаев 51 нп Вадим Шилов 1 вр Рустам Ятимов 34 вр Даниил Голиков 26 зщ Даниил Хлусевич 78 зщ Дмитрий Чистяков 22 зщ Давид Семенчук 16 пз Максим Мухин 5 пз Ярослав Михайлов 73 нп Имран Азнауров 91 нп Антон Шамонин 79 нп Кирилл Чебураков Главные тренеры Сергей Богданович Семак Дмитрий Сергеевич Кириченко Голы Дуглас Сантос Максим Глушенков 1:0 15' Кевин Андраде 1:1 53' Луис Энрике Артём Карпукас 2:1 58' Иван Комаров Андрей Лангович 2:2 83' Наказания Виктор Мелёхин 13' Максим Глушенков 71' Данила Прохин 72' Вильмар Барриос 76'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Зенит - Ростов, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 14-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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