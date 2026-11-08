Зенит - Ростов 8 ноября обзор матча
Дата публикации: 08-11-2026
Зенит
2 : 2
Ростов
События матча Зенит (Санкт-Петербург) - ФК Ростов
13'
Виктор Мелёхин
15'
⚽
Дуглас Сантос (1 - 0)
53'
⚽
Кевин Андраде (1 - 1)Автогол
58'
⚽
Луис Энрике (2 - 1)
63'
⇄
Игорь Дивеев / Александр Соболев
63'
⇄
Вендел / Густаво Мантуан
69'
⇄
Иван Комаров / Тимур Сулейманов
71'
Максим Глушенков
72'
Данила Прохин
76'
Вильмар Барриос
83'
⚽
Иван Комаров (2 - 2)
87'
⇄
Джон Джон / Вильмар Барриос
87'
⇄
Фелипе Аугусто / Педро
90+1'
⇄
Даниил Шанталий / Константин Кучаев
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Ростов
Ростов-на-Дону
|57
|вр
|Богдан Москвичёв
|31
|зщ
|Густаво Мантуан
63'
|25
|зщ
|Кевин Андраде
|33
|зщ
|Нино
|3
|зщ
|Дуглас Сантос
|5
|пз
|Вильмар Барриос
87'
|93
|пз
|Артём Карпукас
|11
|нп
|Луис Энрике
|10
|нп
|Максим Глушенков
|20
|нп
|Педро
87'
|7
|нп
|Александр Соболев
63'
|78
|зщ
|Игорь Дивеев
63'
|8
|пз
|Вендел
63'
|14
|пз
|Джон Джон
87'
|9
|нп
|Фелипе Аугусто
87'
|84
|вр
|Артём Петров
|4
|зщ
|Виктор Мелёхин
|3
|зщ
|Умар Сако
|40
|зщ
|Игор Ногейра
|87
|зщ
|Андрей Лангович
|27
|зщ
|Данила Прохин
|8
|пз
|Алексей Миронов
|18
|пз
|Константин Кучаев
90+1'
|7
|нп
|Роналдо
|99
|нп
|Тимур Сулейманов
69'
|6
|нп
|Олакунле Олусегун
|10
|пз
|Иван Комаров
69'
|21
|пз
|Даниил Шанталий
90+1'
Запасные
|16
|вр
|Денис Адамов
|96
|вр
|Максим Зайцев
|28
|зщ
|Нуралы Алип
|66
|зщ
|Роман Вега
|15
|зщ
|Вячеслав Караваев
|61
|пз
|Даниил Кондаков
|38
|пз
|Амир Мусаев
|51
|нп
|Вадим Шилов
|1
|вр
|Рустам Ятимов
|34
|вр
|Даниил Голиков
|26
|зщ
|Даниил Хлусевич
|78
|зщ
|Дмитрий Чистяков
|22
|зщ
|Давид Семенчук
|16
|пз
|Максим Мухин
|5
|пз
|Ярослав Михайлов
|73
|нп
|Имран Азнауров
|91
|нп
|Антон Шамонин
|79
|нп
|Кирилл Чебураков
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Дмитрий Сергеевич Кириченко
Голы
Дуглас Сантос
Максим Глушенков
1:0
15'
Кевин Андраде
1:1
53'
Луис Энрике
Артём Карпукас
2:1
58'
Иван Комаров
Андрей Лангович
2:2
83'
Наказания
Виктор Мелёхин
13'
Максим Глушенков
71'
Данила Прохин
72'
Вильмар Барриос
76'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Зенит - Ростов, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 14-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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