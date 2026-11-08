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Зенит - Ростов 8 ноября обзор матча

Дата публикации: 08-11-2026
Зенит
Зенит
2 : 2
Ростов
Ростов
События матча Зенит (Санкт-Петербург) - ФК Ростов
13'
Виктор Мелёхин
15'
Дуглас Сантос (1 - 0)
53'
Кевин Андраде (1 - 1)Автогол
58'
Луис Энрике (2 - 1)
63'
Игорь Дивеев / Александр Соболев
63'
Вендел / Густаво Мантуан
69'
Иван Комаров / Тимур Сулейманов
71'
Максим Глушенков
72'
Данила Прохин
76'
Вильмар Барриос
83'
Иван Комаров (2 - 2)
87'
Джон Джон / Вильмар Барриос
87'
Фелипе Аугусто / Педро
90+1'
Даниил Шанталий / Константин Кучаев
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Ростов
Ростов-на-Дону
57РоссияврБогдан Москвичёв
31БразилиязщГуставо Мантуан
63'
25КолумбиязщКевин Андраде
33Бразилиязщ Нино
3БразилиязщДуглас Сантос
5КолумбияпзВильмар Барриос
87'
93РоссияпзАртём Карпукас
11БразилиянпЛуис Энрике
10РоссиянпМаксим Глушенков
20Бразилиянп Педро
87'
7РоссиянпАлександр Соболев
63'
78РоссиязщИгорь Дивеев
63'
8Бразилияпз Вендел
63'
14БразилияпзДжон Джон
87'
9БразилиянпФелипе Аугусто
87'
84РоссияврАртём Петров
4РоссиязщВиктор Мелёхин
3НигерзщУмар Сако
40БразилиязщИгор Ногейра
87РоссиязщАндрей Лангович
27РоссиязщДанила Прохин
8РоссияпзАлексей Миронов
18РоссияпзКонстантин Кучаев
90+1'
7Бразилиянп Роналдо
99РоссиянпТимур Сулейманов
69'
6НигериянпОлакунле Олусегун
10РоссияпзИван Комаров
69'
21РоссияпзДаниил Шанталий
90+1'
Запасные
16РоссияврДенис Адамов
96РоссияврМаксим Зайцев
28КазахстанзщНуралы Алип
66АргентиназщРоман Вега
15РоссиязщВячеслав Караваев
61РоссияпзДаниил Кондаков
38РоссияпзАмир Мусаев
51РоссиянпВадим Шилов
1ТаджикистанврРустам Ятимов
34РоссияврДаниил Голиков
26РоссиязщДаниил Хлусевич
78РоссиязщДмитрий Чистяков
22РоссиязщДавид Семенчук
16РоссияпзМаксим Мухин
5РоссияпзЯрослав Михайлов
73РоссиянпИмран Азнауров
91РоссиянпАнтон Шамонин
79РоссиянпКирилл Чебураков
Главные тренеры
РоссияСергей Богданович Семак
РоссияДмитрий Сергеевич Кириченко
Голы
Дуглас Сантос
Максим Глушенков
1:0
15'
Кевин Андраде
1:1
53'
Луис Энрике
Артём Карпукас
2:1
58'
Иван Комаров
Андрей Лангович
2:2
83'
Наказания
Виктор Мелёхин
13'
Максим Глушенков
71'
Данила Прохин
72'
Вильмар Барриос
76'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Зенит - Ростов, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 14-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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