Лех - Заглембе 08 Ноября прямая трансляция
Стадион: Энеа (Познань, Польша), вместимость: 43269
08 Ноября 2026 года в 22:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 14-й тур
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Лех П
Познань
Заглембе Л
Любин
История личных встреч
|15.03.2026
|Польша — Экстракласса
|25-й тур
|0 : 1
|12.09.2025
|Польша — Экстракласса
|8-й тур
|1 : 2
|23.02.2025
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|3 : 1
|17.08.2024
|Польша — Экстракласса
|5-й тур
|0 : 1
|10.02.2024
|Польша - Экстракласса
|20-й тур
|2 : 0
|06.08.2023
|Польша - Экстракласса
|3-й тур
|1 : 1
|19.02.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 21-й тур
|1 : 2
|07.08.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 4-й тур
|1 : 1
|21.05.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 34-й тур
|2 : 1
|05.12.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 17-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лех П
|12
|31
| 2
Лига чемпионов
|Гурник З
|13
|28
| 3
Лига Европы
|Легия
|13
|24
| 4
Лига конференций
|Погонь
|12
|24
|5
|Висла Кр
|14
|24
|6
|Заглембе Л
|13
|22
|7
|Пяст
|14
|22
|8
|ГКС Катовице
|13
|21
|9
|Мотор
|14
|19
|10
|Ягеллония
|12
|18
|11
|Корона
|14
|18
|12
|Висла Плоцк
|13
|15
|13
|Радомяк
|14
|14
|14
|Краковия
|14
|12
|15
|Видзев
|13
|11
| 16
Зона вылета
|Шлёнск
|14
|10
| 17
Зона вылета
|Ракув
|13
|9
| 18
Зона вылета
|Вечиста Краков
|13
|8
Кто победит?
0 голосов болельщиков