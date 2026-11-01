23:40 ()
Расписание матчей
Суббота 07 ноября
Воскресенье 08 ноября
Свернуть список

Лех - Заглембе 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Энеа (Познань, Польша), вместимость: 43269
08 Ноября 2026 года в 22:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 14-й тур
Лех П
Заглембе Л

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Лех П
Познань
Заглембе Л
Любин
История личных встреч
15.03.2026 Польша — Экстракласса 25-й тур Заглембе Л0 : 1Лех П
12.09.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур Лех П1 : 2Заглембе Л
23.02.2025 Польша — Экстракласса 22-й тур Лех П3 : 1Заглембе Л
17.08.2024 Польша — Экстракласса 5-й тур Заглембе Л0 : 1Лех П
10.02.2024 Польша - Экстракласса 20-й тур Лех П2 : 0Заглембе Л
06.08.2023 Польша - Экстракласса 3-й тур Заглембе Л1 : 1Лех П
19.02.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 21-й тур Лех П1 : 2Заглембе Л
07.08.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 4-й тур Заглембе Л1 : 1Лех П
21.05.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 34-й тур Лех П2 : 1Заглембе Л
05.12.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 17-й тур Заглембе Л2 : 3Лех П
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лех П1231
2
Лига чемпионов
Гурник З1328
3
Лига Европы
Легия1324
4
Лига конференций
Погонь1224
5 Висла Кр1424
6 Заглембе Л1322
7 Пяст1422
8 ГКС Катовице1321
9 Мотор1419
10 Ягеллония1218
11 Корона1418
12 Висла Плоцк1315
13 Радомяк1414
14 Краковия1412
15 Видзев1311
16
Зона вылета
Шлёнск1410
17
Зона вылета
Ракув139
18
Зона вылета
Вечиста Краков138
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Лех
0%
Ничья
0%
Заглембе
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close