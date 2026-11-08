Реал Сосьедад - Райо Вальекано 8 ноября обзор матча Дата публикации: 08-11-2026 Реал Сосьедад 1 : 0 Райо Вальекано События матча Реал Сосьедад - Райо Вальекано 34' Георгий Цитаишвили 50' Игор Субельдия 61' Беньят Турриентес 62' ⇄ Гонсалу Гедеш / Такэфуса Кубо 62' ⇄ Эктор Фор / Джон Арамбуру 67' ⚽ Орри Оускарссон (1 - 0) 71' ⇄ Джоб Очиенг / Андер Барренечеа 72' ⇄ Джон Горрочетаги / Беньят Турриентес 79' ⇄ Джошуа Вертроуд / Адриа Педроса 79' ⇄ Нангоро Буаре / Унаи Лопес 79' ⇄ Иси Паласон / Мухаид Садик 80' ⇄ Рэнди Нтека / Серхио Камельо 84' ⇄ Серхио Гомес / Айен Муньос 88' Нангоро Буаре 89' ⇄ Алемао / Джошуа Вертроуд Составы команд Реал Сосьедад Сан-Себастьян Райо Вальекано Мадрид 1 вр Алекс Ремиро 2 зщ Хон Арамбуру 62' 6 зщ Хон Мартин 5 зщ Игор Субельдия 3 зщ Айен Муньос 84' 24 пз Лука Сучич 7 пз Андер Барренечеа 71' 18 пз Карлос Солер 14 пз Такэфуса Кубо 62' 8 пз Беньят Туррьентес 72' 9 нп Орри Оускарссон 22 зщ Эктор Форт 62' 11 нп Гонсалу Гедеш 62' 12 нп Джоб Очиенг 71' 4 пз Хон Горрочатеги 72' 17 зщ Серхио Гомес 84' 25 вр Эмиль Аудеро 2 зщ Андрей Рациу 24 зщ Флорьян Лежён 15 зщ Муджаид Садик 79' 17 зщ Адрия Педроса 79' 14 зщ Георгий Цитаишвили 6 зщ Пате Сисс 4 пз Педро Диас 8 пз Унай Лопес 79' 19 пз Хорхе де Фрутос 10 нп Серхио Камельо 80' 33 зщ Джошуа Вертроуд 79'89' 36 пз Гнангоро Буаре 79' 7 нп Иси Паласон 79' 11 нп Ранди Нтекья 80' 9 нп Алешандре Журавски 89' Запасные 13 вр Унай Марреро Ларраньяга 34 зщ Лукен Бейтия 16 зщ Хон Пачеко 15 пз Пабло Марин 23 пз Арсен Захарян 21 пз Янхель Эррера 27 нп Горка Каррера 1 вр Дани Карденас 22 зщ Пелайо Фернандес 20 зщ Иван Балиу 26 зщ Марко де лас Сиас 21 пз Фран Перес 37 нп Раян Белаид Главные тренеры Пеллегрино Матараццо Беньят Сан Хосе Голы Орри Оускарссон Андер Барренечеа 1:0 67' Наказания Георгий Цитаишвили 34' Игор Субельдия 50' Беньят Туррьентес 61' Гнангоро Буаре 88'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Реал Сосьедад - Райо Вальекано, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 12-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Кёльн - Байер 8 ноября обзор матча

Футбол | Чемпионат Германии 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Германии 2026/27 | Видео...

Дженоа - Милан 8 ноября обзор матча

Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео...

Монца - Аталанта 8 ноября обзор матча

Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео...

Кристал Пэлас - Ливерпуль 8 ноября обзор матча

Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео...