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Реал Сосьедад - Райо Вальекано 8 ноября обзор матча

Дата публикации: 08-11-2026
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
1 : 0
Райо Вальекано
Райо Вальекано
События матча Реал Сосьедад - Райо Вальекано
34'
Георгий Цитаишвили
50'
Игор Субельдия
61'
Беньят Турриентес
62'
Гонсалу Гедеш / Такэфуса Кубо
62'
Эктор Фор / Джон Арамбуру
67'
Орри Оускарссон (1 - 0)
71'
Джоб Очиенг / Андер Барренечеа
72'
Джон Горрочетаги / Беньят Турриентес
79'
Джошуа Вертроуд / Адриа Педроса
79'
Нангоро Буаре / Унаи Лопес
79'
Иси Паласон / Мухаид Садик
80'
Рэнди Нтека / Серхио Камельо
84'
Серхио Гомес / Айен Муньос
88'
Нангоро Буаре
89'
Алемао / Джошуа Вертроуд
Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Райо Вальекано
Мадрид
1ИспанияврАлекс Ремиро
2ВенесуэлазщХон Арамбуру
62'
6ИспаниязщХон Мартин
5ИспаниязщИгор Субельдия
3ИспаниязщАйен Муньос
84'
24ХорватияпзЛука Сучич
7ИспанияпзАндер Барренечеа
71'
18ИспанияпзКарлос Солер
14ЯпонияпзТакэфуса Кубо
62'
8ИспанияпзБеньят Туррьентес
72'
9ИсландиянпОрри Оускарссон
22ИспаниязщЭктор Форт
62'
11ПортугалиянпГонсалу Гедеш
62'
12КениянпДжоб Очиенг
71'
4ИспанияпзХон Горрочатеги
72'
17ИспаниязщСерхио Гомес
84'
25ИндонезияврЭмиль Аудеро
2РумыниязщАндрей Рациу
24ФранциязщФлорьян Лежён
15ИспаниязщМуджаид Садик
79'
17ИспаниязщАдрия Педроса
79'
14ГрузиязщГеоргий Цитаишвили
6СенегалзщПате Сисс
4ИспанияпзПедро Диас
8ИспанияпзУнай Лопес
79'
19ИспанияпзХорхе де Фрутос
10ИспаниянпСерхио Камельо
80'
33НидерландызщДжошуа Вертроуд
79'89'
36ИспанияпзГнангоро Буаре
79'
7ИспаниянпИси Паласон
79'
11АнголанпРанди Нтекья
80'
9БразилиянпАлешандре Журавски
89'
Запасные
13ИспанияврУнай Марреро Ларраньяга
34ИспаниязщЛукен Бейтия
16ИспаниязщХон Пачеко
15ИспанияпзПабло Марин
23РоссияпзАрсен Захарян
21ВенесуэлапзЯнхель Эррера
27ИспаниянпГорка Каррера
1ИспанияврДани Карденас
22ИспаниязщПелайо Фернандес
20АлбаниязщИван Балиу
26ИспаниязщМарко де лас Сиас
21ИспанияпзФран Перес
37ИспаниянпРаян Белаид
Главные тренеры
СШАПеллегрино Матараццо
ИспанияБеньят Сан Хосе
Голы
Орри Оускарссон
Андер Барренечеа
1:0
67'
Наказания
Георгий Цитаишвили
34'
Игор Субельдия
50'
Беньят Туррьентес
61'
Гнангоро Буаре
88'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Реал Сосьедад - Райо Вальекано, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 12-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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