Реал Сосьедад - Райо Вальекано 8 ноября обзор матча
Дата публикации: 08-11-2026
Реал Сосьедад
1 : 0
Райо Вальекано
События матча Реал Сосьедад - Райо Вальекано
34'
Георгий Цитаишвили
50'
Игор Субельдия
61'
Беньят Турриентес
62'
⇄
Гонсалу Гедеш / Такэфуса Кубо
62'
⇄
Эктор Фор / Джон Арамбуру
67'
⚽
Орри Оускарссон (1 - 0)
71'
⇄
Джоб Очиенг / Андер Барренечеа
72'
⇄
Джон Горрочетаги / Беньят Турриентес
79'
⇄
Джошуа Вертроуд / Адриа Педроса
79'
⇄
Нангоро Буаре / Унаи Лопес
79'
⇄
Иси Паласон / Мухаид Садик
80'
⇄
Рэнди Нтека / Серхио Камельо
84'
⇄
Серхио Гомес / Айен Муньос
88'
Нангоро Буаре
89'
⇄
Алемао / Джошуа Вертроуд
Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Райо Вальекано
Мадрид
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|2
|зщ
|Хон Арамбуру
62'
|6
|зщ
|Хон Мартин
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|3
|зщ
|Айен Муньос
84'
|24
|пз
|Лука Сучич
|7
|пз
|Андер Барренечеа
71'
|18
|пз
|Карлос Солер
|14
|пз
|Такэфуса Кубо
62'
|8
|пз
|Беньят Туррьентес
72'
|9
|нп
|Орри Оускарссон
|22
|зщ
|Эктор Форт
62'
|11
|нп
|Гонсалу Гедеш
62'
|12
|нп
|Джоб Очиенг
71'
|4
|пз
|Хон Горрочатеги
72'
|17
|зщ
|Серхио Гомес
84'
|25
|вр
|Эмиль Аудеро
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|15
|зщ
|Муджаид Садик
79'
|17
|зщ
|Адрия Педроса
79'
|14
|зщ
|Георгий Цитаишвили
|6
|зщ
|Пате Сисс
|4
|пз
|Педро Диас
|8
|пз
|Унай Лопес
79'
|19
|пз
|Хорхе де Фрутос
|10
|нп
|Серхио Камельо
80'
|33
|зщ
|Джошуа Вертроуд
79'89'
|36
|пз
|Гнангоро Буаре
79'
|7
|нп
|Иси Паласон
79'
|11
|нп
|Ранди Нтекья
80'
|9
|нп
|Алешандре Журавски
89'
Запасные
|13
|вр
|Унай Марреро Ларраньяга
|34
|зщ
|Лукен Бейтия
|16
|зщ
|Хон Пачеко
|15
|пз
|Пабло Марин
|23
|пз
|Арсен Захарян
|21
|пз
|Янхель Эррера
|27
|нп
|Горка Каррера
|1
|вр
|Дани Карденас
|22
|зщ
|Пелайо Фернандес
|20
|зщ
|Иван Балиу
|26
|зщ
|Марко де лас Сиас
|21
|пз
|Фран Перес
|37
|нп
|Раян Белаид
Главные тренеры
|Пеллегрино Матараццо
|Беньят Сан Хосе
Голы
Орри Оускарссон
Андер Барренечеа
1:0
67'
Наказания
Георгий Цитаишвили
34'
Игор Субельдия
50'
Беньят Туррьентес
61'
Гнангоро Буаре
88'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Реал Сосьедад - Райо Вальекано, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 12-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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