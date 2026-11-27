Брага - КуПС 26 ноября обзор матча Дата публикации: 27-11-2026 Брага 4 : 0 КуПС События матча Спортинг Брага - Куопион Паллосеура 18' ⚽ Пау Виктор (1 - 0) 31' ⚽ Фран Наварро (2 - 0) 37' Samuel Pasanen 46' ⇄ Жоржиньо / Ниило Куясало 46' ⇄ Демир Эге Тыкназ / Жан-Батист Горби 60' ⇄ Густав Энгвалль / Юлиус Эскесен 60' ⇄ Йован Милошевич / Фран Наварро 60' ⇄ Томас Маркес / Жуан Моутинью 63' Валентин Гас 65' ⇄ Брайт Аррей-Мби / Адриан Леон Баришич 67' ⇄ Томми Юри / Petteri Pennanen 68' ⇄ Joslyn Luyeye-Lutumba / Samuel Pasanen 71' ⚽ Марио Доргелес (3 - 0) 72' ⇄ Флинто Кошта / Габриэль Мартинес 79' ⇄ Piotr Parzyszek / Хайме Морено 82' ⚽ Йован Милошевич (4 - 0) 90+2' Демир Эге Тыкназ Составы команд Брага Брага, Португалия КуПС Куопио, Финляндия 31 вр Бернардо 7 зщ Диогу Травасуш 37 зщ Адриан Леон Баришич 65' 14 зщ Густаф Лагербильке 2 зщ Виктор Гомес 29 пз Горби 46' 8 пз Жоау Моутинью 60' 20 нп Марио Доржелес 10 нп Пау Виктор 9 нп Фран Наварро 60' 77 нп Габри Мартинес 72' 34 пз Демир Тыкназ 46' 16 пз Томми Маркес 60' 17 нп Йован Милошевич 60' 26 зщ Брайт Арри-Мби 65' 98 нп Флинту Кошта 72' 1 вр Йоханнес Крайдль 6 зщ Саку Саволайнен 33 зщ Танели Хямяляйнен 23 зщ Артту Лётьёнен 13 пз Нийло Куясало 46' 14 пз Самуэль Пасанен 68' 10 пз Валентин Гаск 8 пз Петтери Пеннанен 67' 34 пз Юлиус Эскесен 60' 15 нп Эман Эки 11 нп Хайме Морено 79' 30 зщ Jorginho 46' 9 нп Густав Энгвалль 60' 16 пз Томми Йюрю 67' 21 пз Жослин Луйейе-Лутумба 68' 20 нп Пётр Пажишек 79' Запасные 78 вр Жоау Карвалью 22 зщ Серхио Барсия 44 зщ Адриан Байрами 11 пз Габриэл Силва 23 пз Денис Хусейнбашич 50 пз Диегу Родригеш 21 нп Рикарду Орта 12 вр Хеммо Риихимяки 3 зщ Саку Хейсканен 4 зщ Касим Адамс 25 зщ Клинтон Антви 29 зщ Аксели Пуукко 17 пз Артту Хейнонен 22 пз Сайку Турай Главные тренеры Карлос Хуан Висенс Франклин Перейра да Силва Маия Карвалью Миика Нуутинен Голы Пау Виктор Габри Мартинес 1:0 17' Фран Наварро Пау Виктор 2:0 30' Марио Доржелес Пау Виктор 3:0 71' Йован Милошевич Пау Виктор 4:0 82' Наказания Самуэль Пасанен 37' Валентин Гаск 63' Демир Тыкназ 90+2'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Брага - КуПС, который состоялся 26 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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