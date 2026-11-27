Брага - КуПС 26 ноября обзор матча
Дата публикации: 27-11-2026
Брага
4 : 0
КуПС
События матча Спортинг Брага - Куопион Паллосеура
18'
⚽
Пау Виктор (1 - 0)
31'
⚽
Фран Наварро (2 - 0)
37'
Samuel Pasanen
46'
⇄
Жоржиньо / Ниило Куясало
46'
⇄
Демир Эге Тыкназ / Жан-Батист Горби
60'
⇄
Густав Энгвалль / Юлиус Эскесен
60'
⇄
Йован Милошевич / Фран Наварро
60'
⇄
Томас Маркес / Жуан Моутинью
63'
Валентин Гас
65'
⇄
Брайт Аррей-Мби / Адриан Леон Баришич
67'
⇄
Томми Юри / Petteri Pennanen
68'
⇄
Joslyn Luyeye-Lutumba / Samuel Pasanen
71'
⚽
Марио Доргелес (3 - 0)
72'
⇄
Флинто Кошта / Габриэль Мартинес
79'
⇄
Piotr Parzyszek / Хайме Морено
82'
⚽
Йован Милошевич (4 - 0)
90+2'
Демир Эге Тыкназ
Составы команд
Брага
Брага, Португалия
КуПС
Куопио, Финляндия
|31
|вр
|Бернардо
|7
|зщ
|Диогу Травасуш
|37
|зщ
|Адриан Леон Баришич
65'
|14
|зщ
|Густаф Лагербильке
|2
|зщ
|Виктор Гомес
|29
|пз
|Горби
46'
|8
|пз
|Жоау Моутинью
60'
|20
|нп
|Марио Доржелес
|10
|нп
|Пау Виктор
|9
|нп
|Фран Наварро
60'
|77
|нп
|Габри Мартинес
72'
|34
|пз
|Демир Тыкназ
46'
|16
|пз
|Томми Маркес
60'
|17
|нп
|Йован Милошевич
60'
|26
|зщ
|Брайт Арри-Мби
65'
|98
|нп
|Флинту Кошта
72'
|1
|вр
|Йоханнес Крайдль
|6
|зщ
|Саку Саволайнен
|33
|зщ
|Танели Хямяляйнен
|23
|зщ
|Артту Лётьёнен
|13
|пз
|Нийло Куясало
46'
|14
|пз
|Самуэль Пасанен
68'
|10
|пз
|Валентин Гаск
|8
|пз
|Петтери Пеннанен
67'
|34
|пз
|Юлиус Эскесен
60'
|15
|нп
|Эман Эки
|11
|нп
|Хайме Морено
79'
|30
|зщ
|Jorginho
46'
|9
|нп
|Густав Энгвалль
60'
|16
|пз
|Томми Йюрю
67'
|21
|пз
|Жослин Луйейе-Лутумба
68'
|20
|нп
|Пётр Пажишек
79'
Запасные
|78
|вр
|Жоау Карвалью
|22
|зщ
|Серхио Барсия
|44
|зщ
|Адриан Байрами
|11
|пз
|Габриэл Силва
|23
|пз
|Денис Хусейнбашич
|50
|пз
|Диегу Родригеш
|21
|нп
|Рикарду Орта
|12
|вр
|Хеммо Риихимяки
|3
|зщ
|Саку Хейсканен
|4
|зщ
|Касим Адамс
|25
|зщ
|Клинтон Антви
|29
|зщ
|Аксели Пуукко
|17
|пз
|Артту Хейнонен
|22
|пз
|Сайку Турай
Главные тренеры
|Карлос Хуан Висенс
|Франклин Перейра да Силва Маия Карвалью
|Миика Нуутинен
Голы
Пау Виктор
Габри Мартинес
1:0
17'
Фран Наварро
Пау Виктор
2:0
30'
Марио Доржелес
Пау Виктор
3:0
71'
Йован Милошевич
Пау Виктор
4:0
82'
Наказания
Самуэль Пасанен
37'
Валентин Гаск
63'
Демир Тыкназ
90+2'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Брага - КуПС, который состоялся 26 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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